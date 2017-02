Jak podaje stacja, do zajścia doszło w jednym z klubów przy ulicy 11 Listopada na Pradze Północ. Do środka wtargnęły osoby ubrane na czarno. Kamieniami powybijały szyby. Do lokalu wrzuciły race.

Według informacji reportera RMF FM Michała Dobrołowicza nikt nie został ranny. Policja szuka sprawców zdarzenia.

Więcej w RMF FM.