Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego - pytania i odpowiedzi

3 kwietnia w życie weszła nowa ustawa o Sšdzie Najwyższym, która wprowadziła możliwoœć składania skarg nadzwyczajnych do Sšdu Najwyższego.

Sšd Najwyższy na swojej stronie internetowej odpowiedział na najważniejsze pytania dotyczšce skargi nadzwyczajnej - kto może jš wnosić, od jakich orzeczeń przysługuje, a od jakich sprawach skargi wnieœć nie można oraz jakie terminy przewiduje ustawa.

Kto może wnosić skargę nadzwyczajnš?

Skargę nadzwyczajnš do Sšdu Najwyższego może wnieœć Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właœciwoœci, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczšcy Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kto rozpoznaje skargę nadzwyczajnš?

Rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych należy do właœciwoœci Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych uczestniczš ławnicy Sšdu Najwyższego.

Od jakich orzeczeń przysługuje skarga?

Skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sšdu powszechnego lub sšdu wojskowego kończšcego postępowanie w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworzšdnoœci i sprawiedliwoœci społecznej i: - orzeczenie narusza zasady lub wolnoœci i prawa człowieka i obywatela okreœlone w Konstytucji, - orzeczenie w sposób rażšcy narusza prawo przez błędnš jego wykładnię lub niewłaœciwe zastosowanie, - zachodzi oczywista sprzecznoœć istotnych ustaleń sšdu z treœciš zebranego w sprawie materiału dowodowego, a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych œrodków zaskarżenia.

W jakich sprawach nie można wnieœć skargi?

Skarga nadzwyczajna nie jest dopuszczalna od wyroku ustalajšcego nieistnienie małżeństwa, orzekajšcego unieważnienie małżeństwa albo rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia zawarła zwišzek małżeński, oraz od postanowienia o przysposobieniu. Skarga nadzwyczajna nie jest także dopuszczalna w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

Na jakich zarzutach nie można oprzeć skargi?

Skargi nadzwyczajnej nie można oprzeć na zarzutach, które były przedmiotem rozpoznawania skargi kasacyjnej lub kasacji przyjętej do rozpoznania przez Sšd Najwyższy.

Jaki jest termin na wniesienie skargi?

Skargę nadzwyczajnš wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – w terminie roku od dnia ich rozpoznania.

Ponadto w okresie 3 lat od dnia wejœcia w życie niniejszej ustawy skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnych orzeczeń kończšcych postępowanie w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 paŸdziernika 1997 r.

Ile razy można wnieœć skargę?

Informujemy też, że od tego samego orzeczenia w interesie tej samej strony skarga nadzwyczajna może być wniesiona tylko raz.

Co może zrobić Sšd Najwyższy?

W przypadku uwzględnienia skargi nadzwyczajnej, Sšd Najwyższy uchyla zaskarżone orzeczenie w całoœci lub w częœci i stosownie do wyników rozprawy orzeka co do istoty sprawy albo przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właœciwemu sšdowi, w razie potrzeby uchylajšc także orzeczenie sšdu pierwszej instancji, albo umarza postępowanie.

Sšd Najwyższy oddala skargę nadzwyczajnš, jeżeli stwierdzi brak podstawy do uchylenia zaskarżonego orzeczenia.

Jeżeli Sšd Najwyższy przy rozpatrywaniu skargi nadzwyczajnej uzna, że przyczynš naruszenia przez orzeczenie zasad lub wolnoœci i praw człowieka i obywatela, okreœlonych w Konstytucji, jest niezgodnoœć ustawy z Konstytucjš, występuje z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego. Sšd Najwyższy może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczšcego się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Sšd Najwyższy może też zażšdać sporzšdzenia uzasadnienia, jeżeli nie zawiera go zaskarżone orzeczenie.

Jeżeli od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne lub przemawiajš za tym zasady lub wolnoœci i prawa człowieka i obywatela okreœlone w Konstytucji, Sšd Najwyższy może ograniczyć się do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz wskazania okolicznoœci, z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie.