RZECZoPRAWIE - Anna Strączyńska: najdziwniejsze spory o podział majątku

Przewodnicząca V Wydziału Cywilnego wskazuje, że w sprawach o podział majątku podstawowym problemem dla sądu jest ustalenie co wchodzi w jego skład. Kwestia ta zostaje do wyjaśnienia przez strony, które mają obowiązek wskazać sądowi wszystkie składniki wchodzące w skład majątku.

Nawet jeśli strony nie są zgodne co do wartości majątku, mając ustalony skład istnieje możliwość powołania biegłego, który pomoże określić wartość poszczególnych elementów. Najważniejszym jest jednak ustalenie jakie składniki podlegają podziałowi.

Pojawiają się również sprawy z udziałem cudzoziemców. W tych sprawach najtrudniejszą kwestią jest ustalenie dnia na jaki ma zostać ustalony kurs zagranicznej waluty.

Oprócz spraw o podział majątku dorobkowego małżonków sąd rozstrzyga sprawy stanowiące majątek wspólny konkubinatów. Sprawy te różnią się od spraw o podział majątku małżonków. Kwestią sporną pozostaje jednak jakie przepisy winny zostać zastosowane – czy takie same jak w przypadku kwestiach dotyczących byłych małżonków czy przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia.

W konkubinacie nie ma też mowy o majątku dorobkowym. Strony pozostają współwłaścicielami rzeczy, które chcą między sobą podzielić.

Strony postępowań o podział majątku bardzo często toczą batalie na sali sądowej zapominając, że sprawa dotyczy jedynie podziału składników i rozliczenia małżonków po rozwodzie.

- Najdziwniejsze składniki majątku z jakimi się spotkałam i które strony dzieliły między sobą to m. in. wyposażenie pokoju dziecięcego, komplet mebli ogrodowych, komplet sztućców czy kolekcję maskotek. W jednej ze spraw strony chciały podzielić się kosztami poniesionymi na poczet ubrania do trumny dla jednego z członków rodziny, w tym również kosztem majtek zakupionych zmarłemu – wspomina sędzia.

Przewodnicząca wskazała również, że bardzo często sporną kwestią jest wspólne zwierzę i to do kogo ma trafić po podziale majątku.

Sędzia przyznała, że trudno jest zachować powagę rozstrzygając kwestie związane z podziałem nakładów poczynionych na majtki zmarłego czy kolekcji maskotek.

Na koniec pani sędzia przekazała poradę dla stron postępowań o podział majątku. - Radzę nie kłamać w sądzie, bo to widać. Jako sędziowie jesteśmy szkoleni podczas studiów i aplikacji. Uczymy się np. psychologii świadków, mowy ciała etc. Polecam skorzystanie z pomocy fachowca – pełnomocnika, tj. adwokata bądź radcy prawnego. Dodatkowo, zawsze powtarzamy, że najgorsza ugoda jest lepsza niż najlepszy wyrok.