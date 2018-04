Jak rozliczyć VAT, gdy podwykonawcą jest mały podatnik

Wybór przez przedsiębiorcę budowlanego kasowej metody rozliczenia podatku nie może być rozszerzany na jego zleceniodawcę, nawet gdy do usługi ma zastosowanie odwrotne obcišżenie.

Od 1 stycznia ubiegłego roku obowišzujš przepisy dotyczšce rozliczania VAT od usług budowlanych na zasadach odwrotnego obcišżenia. Przepisy te stosuje się jedynie do usług wymienionych w załšczniku nr 14 do ustawy o VAT, gdy sš œwiadczone przez podwykonawców. Warto się jednak zastanowić na temat rozliczenia VAT w przypadku, kiedy podwykonawcš jest mały podatnik.

Przez małych podatników według ustawy o VAT rozumie się podatników wskazanych w art. 2 pkt 25 lit. a tej ustawy >>patrz ramka. W art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy regulujšcym opodatkowanie usług budowlanych z załšcznika nr 14 na zasadach odwrotnego obcišżenia nie ma ograniczenia wprowadzajšcego wyjštek dla małych podatników. Zatem œwiadczone przez nich usługi budowlane podlegajš opodatkowaniu na takich samych zasadach jak u innych podmiotów.

Zasada i wyjštek

Co do zasady, obowišzek podatkowy przy usługach budowlanych powstaje z chwilš wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT). Jeżeli podatnik nie wystawił faktury lub zrobił to z opóŸnieniem, to obowišzek podatkowy powstaje z chwilš upływu terminu wystawienia faktury, czyli w przypadku usług budowlanych 30. dnia od dnia wykonania usługi budowlanej. Natomiast mały podatnik może, stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, wybrać metodę rozliczeń polegajšcš na tym, że obowišzek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całoœci lub częœci zapłaty.

Mechanizm odwrotnego obcišżenia polega na przeniesieniu obowišzku rozliczenia podatku należnego od œwiadczonych usług na nabywcę. Czy wobec tego umieszczenie na fakturze adnotacji „metoda kasowa" powoduje przeniesienie na nabywcę (niebędšcego małym podatnikiem) szczególnego, czyli kasowego momentu rozpoznania obowišzku podatkowego?

We własnym imieniu

W przypadku usług objętych odwrotnym obcišżeniem obowišzek podatkowy nie powstaje u podmiotu œwiadczšcego usługę. Podwykonawca informuje jedynie organ podatkowy o wysokoœci sprzedaży podlegajšcej odwrotnemu obcišżeniu w deklaracji VAT i w informacji podsumowujšcej VAT-27. Podatnik będšcy nabywcš przejmuje ciężar rozliczenia VAT. To na nim spoczywa obowišzek prawidłowego rozpoznania obowišzku podatkowego i odprowadzenia podatku należnego. Robi to we własnym imieniu, jako podmiot niebędšcy małym podatnikiem. W zwišzku z tym, obowišzek podatkowy powstanie u nabywcy z chwilš wystawienia faktury, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT (jeżeli została wystawiona w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi budowlanej).

Co na to fiskus

Podobne zdanie wyraził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 lipca 2017 r. (0112-KDIL1-3.4012.191. 2017.1.JN). W piœmie tym czytamy: „W sytuacji, gdy œwiadczšcym usługę budowlanš w ramach mechanizmu odwrotnego obcišżenia jest tzw. mały podatnik rozliczajšcy się metodš kasowš, nie powoduje to u odbiorcy œwiadczonej usługi powstania obowišzku podatkowego na tych samych zasadach, jak u podatnika rozliczajšcego się metodš kasowš. W takim przypadku obowišzek podatkowy powstaje na zasadach okreœlonych dla usług budowlanych w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy." Takie stanowiska zajšł również ten sam organ podatkowy w interpretacjach z 14 czerwca 2017 r. (0114-KDIP1-2.4012.136.2017.1.RD) oraz z 18 sierpnia 2017 r. (0115-KDIT1-3.4012.375.2017.1.AT).

Jednak w interpretacji indywidualnej z 6 lutego 2018 r. (0114-KDIP1-2.4012.646.2017.2.KT) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że gdy œwiadczšcym usługę podlegajšcš opodatkowaniu na zasadach odwrotnego obcišżenia jest mały podatnik rozliczajšcy się metodš kasowš, to u nabywcy obowišzek powstaje na tych samych zasadach, tj. kasowo, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT. Zbieżnš opinię przedstawiono w interpretacji tego samego organu z 1 grudnia 2017 r. (0111-KDIB3-1.4012.620.2017.1.KO).

Kogo dotyczš regulacje szczególne

Nie sposób jednak zgodzić się z tš koncepcjš. Analiza przepisu art. 21 ustawy o VAT wskazuje, że może go stosować tylko podatnik który wybrał metodę kasowš oraz zawiadomił właœciwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody rozliczenia. Dodatkowo, przepis ten ma zastosowanie tylko do czynnoœci wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasowš. Trudno mówić, że nabywca usługi „wybrał" metodę kasowš, skoro rozlicza VAT na zasadach ogólnych. W tym zakresie nie zawiadomił organu podatkowego o takiej metodzie rozliczeń. Innymi słowy, skoro wskazana regulacja szczególna ma tylko zastosowanie do podmiotów, które wybrały metodę kasowš rozliczenia VAT, to nie może być jednoczeœnie rozszerzana na pozostałych podatników. Nie zmieni tego okolicznoœć, że to nabywca usługi jest zobowišzany do rozliczenia podatku na zasadzie odwrotnego obcišżenia. Nadal obowišzek podatkowy powinien rozliczyć na podstawie regulacji, które majš zastosowanie do rozliczenia jego (a nie sprzedawcy). W konsekwencji, nie można od niego wymagać rozliczenia podatku na podstawie przepisu, którego podmiotowo nie spełnia. Usługobiorca rozpozna zatem obowišzek podatkowy na zasadach przewidzianych dla œwiadczenia usług budowlanych, czyli zasadniczo zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT.

Alicja Ziółek jest doradcš podatkowym, starszym konsultantem podatkowym w ECDDP sp. z o.o.

Paweł Barnik jest doradcš podatkowym, zastępcš dyrektora Departamentu ds. Podatków Poœrednich w ECDDP Sp. z o.o. www.ecddp.com

podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a i art. 21 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Kto jest małym podatnikiem

- 5 176 000 zł – wartoœć sprzedaży (wraz z kwotš podatku) w 2017 r. decydujšca o statusie małego podatnika w 2018 r.,

- 194 000 zł – kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotš podatku) w 2017 r. decydujšca w 2018 r. o statusie małego podatnika w przypadku osób prowadzšcych przedsiębiorstwo maklerskie, zarzšdzajšcych funduszami inwestycyjnymi, będšcych agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami œwiadczšcymi usługi o podobnym charakterze, z wyjštkiem komisu.