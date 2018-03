Czy wójt może udzielać pełnomocnictw pracownikom urzędu gminy

Wójt może udzielać pełnomocnictw pracownikom urzędu gminy, którzy wydajš wówczas decyzje w jego imieniu. Innym rozwišzaniem jest przeniesienie uprawnień uchwałš rady gminy, będšcš aktem prawa miejscowego.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o samorzšdzie gminnym (dalej u.s.g.) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), o ile przepisy szczególne nie stanowiš inaczej. Zasadš jest zatem, że w sytuacji, gdy przepis prawa przewiduje kompetencje gminy do wydawania decyzji, decyzje wydaje wójt. Takie rozwišzanie powoduje np., że rada gminy nie może podjšć uchwały rozstrzygajšcej sprawę w odniesieniu do imiennie oznaczonej osoby, gdyż taka uchwała stanowiłaby w istocie decyzję wydanš w indywidualnej sprawie z naruszeniem art. 39 ust. 1 u.s.g. (wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego w Warszawie z 27 marca 1991 r., sygn. I SA 138/91, ONSA 1991/3-4/55). Rada gminy nie może także ustanowić – w drodze przepisów gminnych czy wytycznych – warunków ograniczajšcych samodzielnoœć wykonywania przez wójta kompetencji do wydawania decyzji (por. wyrok NSA we Wrocławiu z 8 grudnia 1992 r., sygn. SA/Wr 1314/92, ONSA 1994/2/48).

Wójt wydaje decyzje na podstawie odpowiednich ustaw, przepisów wykonawczych do ustaw bšdŸ obowišzujšcych w danej gminie aktów prawa miejscowego. Dotyczy to zarówno spraw z zakresu zadań własnych gminy, jak i zadań zleconych z zakresu administracji rzšdowej (por. art. 7, art. 8 i art. 74 u.s.g.).

Przykład:

Gmina chce zakazać zgromadzenia, gdyż jego cel narusza przepisy karne. W takim przypadku organ gminy (wójt) wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 408). Zadania w zakresie postępowania w sprawach dotyczšcych zgromadzeń należš do zadań zleconych gminy. Po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia się jš niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje organizatorowi zgromadzenia. Jednoczeœnie wójt przekazuje takš decyzję wraz z aktami sprawy właœciwemu sšdowi okręgowemu. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczonš z chwilš udostępnienia jej w BIP. Odwołanie od tej decyzji wnosi się bezpoœrednio do sšdu okręgowego, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w BIP (por. art. 6 i art. 15-16 prawa o zgromadzeniach).

Udzielanie upoważnień przez wójta

Wójt nie musi wydawać decyzji osobiœcie. Zgodnie z art. 39 ust. 2 u.s.g. może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji w imieniu wójta. Podkreœla się, że tylko wójt może upoważnić zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania indywidualnych decyzji, bez prawa udzielania dalszych upoważnień przez te osoby (por. np. wyrok NSA w Warszawie z 19 kwietnia 2001 r., sygn. IV SA 785/99, LEX nr 53378).

Przykład:

Wójt ma jednego zastępcę (por. art. 26a u.s.g.). Zastępca wójta może zasadniczo wydawać decyzje tylko na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez wójta, a po uzyskaniu takiego upoważnienia nie może udzielać dalszych upoważnień. Inaczej jest jednak w przypadku przemijajšcej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji przez wójta, powodujšcej ich przejęcie przez zastępcę (np. w razie choroby wójta powyżej 30 dni – por. art. 28g ust. 1 u.s.g.). Przejęcie zadań i kompetencji wójta powoduje, że zastępca może, w tym okresie, wydawać decyzje bez upoważnienia wójta i udzielać upoważnień innym pracownikom urzędu gminy.

Upoważnienie udzielone przez wójta stanowi pełnomocnictwo administracyjne (por. art. 268a kodeksu postępowania administracyjnego). W orzecznictwie podkreœla się, że mamy tu do czynienia z zastępstwem bezpoœrednim, co oznacza, że organem kompetencyjnym jest nadal wójt, a upoważnione przez niego osoby działajš w jego imieniu (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gliwicach z 6 maja 2008 r., sygn. I SA/Gl 1006/07, LEX nr 513183). W wydawanych decyzjach trzeba wskazywać, że zostały wydane z upoważnienia wójta. W wyroku NSA z 9 maja 2008 r. (II OSK 531/07, LEX nr 510870) zwrócono uwagę, że upoważnienia udzielone przez wójta podległym mu urzędnikom nie tracš mocy prawnej z chwilš, gdy konkretna osoba, która udzieliła tych upoważnień, przestanie piastować urzšd wójta.

Dla skutecznego udzielenia upoważnienia konieczne jest:

- zachowanie formy pisemnej,

- podanie daty, od której obowišzuje lub okresu na jaki zostało udzielone to upoważnienie,

- skierowanie go do konkretnej osoby oraz

- wskazanie zakresu przekazanych uprawnień w możliwie precyzyjny sposób (por. np. wyrok WSA w Warszawie z 31 lipca 2008 r., sygn. IV SA/Wa 762/08, LEX nr 566711).

Zasadniczo udzielanie (lub nie) upoważnień zależy od uznania wójta. Wyjštkiem jest sytuacja wskazana w art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tym przepisem wójt udziela kierownikowi oœrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należšcych do właœciwoœci gminy. Upoważnienie to ma obligatoryjny charakter. W myœl art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej wskazane wyżej upoważnienie może być także udzielone przez wójta innej osobie, ale na wniosek kierownika oœrodka pomocy społecznej.

Przykład:

Na stanowisku kierownika oœrodka pomocy społecznej powstał wakat, w zwišzku z czym wójt zastanawia się czy może sam wydawać decyzje w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Zagadnienie to jest różnie rozstrzygane w orzecznictwie. W wyroku NSA z 20 grudnia 2007 r. (sygn. I OSK 262/07, LEX nr 500668) podkreœlono, że w przeciwieństwie do rozwišzania przyjętego w art. 39 ust. 2 u.s.g., który pozostawia ocenie wójta dekoncentrację kompetencji do wydawania decyzji, art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej nakazuje udzielenie kierownikowi oœrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należšcych do właœciwoœci gminy. W wyroku tym przyjęto, że wójt nie jest właœciwy do samodzielnego prowadzenia postępowania w tych sprawach. Inny poglšd wyrażono jednak np. w wyroku NSA z 27 paŸdziernika 2015 r. (sygn. I OSK 1420/15, LEX nr 2002573). Podkreœlono w nim, że przeniesienie kompetencji orzeczniczych na kierownika oœrodka nie powoduje zmiany właœciwoœci organu, a wydana w sprawie decyzja jest w dalszym cišgu decyzjš wójta. Powoduje to, że upoważnienie kierownika oœrodka do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej nie skutkuje wyłšczeniem kompetencji wójta do rozstrzygania tych spraw. Obligatoryjny charakter upoważnienia nie powoduje utraty uprawnień przez wójta. W przeciwnym razie nieobsadzenie stanowiska kierownika oœrodka bšdŸ okresowa niemożnoœć wykonywania przez niego obowišzków powodowałyby niewydawanie decyzji w sprawach istotnych dla obywateli.

Zmiana kompetencji uchwałš rady

Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.s.g. gmina może tworzyć jednostki pomocnicze (np. sołectwa, dzielnice, osiedla). Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys (art. 36 ust. 1 u.s.g.), a w dzielnicy (osiedlu) – zarzšd (art. 37 ust. 2 u.s.g.). W celu wykonywania zadań gmina może także tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarzšdowymi (art. 9 ust. 1 u.s.g.). W art. 39 ust. 4 u.s.g. przewidziano, że rada gminy może upoważnić do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej:

- organ wykonawczy gminnej jednostki pomocniczej (np. sołtysa, zarzšd osiedla) oraz

- organy gminnych jednostek organizacyjnych i podmiotów, z którymi gmina zawarła umowy w celu realizacji zadań.

Przepis ten umożliwia zewnętrznš dekoncentrację kompetencji (poza urzšd gminy). Z przewidzianego w nim uprawnienia może skorzystać tylko rada gminy, a nie wójt. W orzecznictwie podnosi się, że „załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej", o którym mowa w art. 39 ust. 4 u.s.g., może być dokonywane w różnych formach. W wyroku NSA z 26 listopada 2013 r. (sygn. II OSK 2409/13, LEX nr 1430374) przyjęto, że art. 39 ust. 4 u.s.g. stanowi podstawę do przekazania przez radę gminy podmiotowi zewnętrznemu kompetencji do wydawania aktów oraz podejmowania wszelkich czynnoœci o charakterze publicznoprawnym, w tym prowadzšcych do ustalenia (odmowy ustalenia), stwierdzenia (odmowy stwierdzenia), czy potwierdzenia (odmowy potwierdzenia) uprawnienia lub obowišzków okreœlonych przepisami prawa administracyjnego. Podejmowane czynnoœci, posiadajšc charakter indywidualny, nie muszš wszystkie prowadzić do wydania decyzji.

W wyroku NSA z 23 paŸdziernika 2008 r. (sygn. I OSK 701/08, LEX nr 531834) podkreœlono, że uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 39 ust. 4 u.s.g. stanowi akt prawa miejscowego, wišżšc nieokreœlony kršg osób, potencjalnych stron postępowania administracyjnego w okreœlonej kategorii spraw. Uchwała rady powoduje przesunięcie uprawnień w sferze wypełniania zadań publicznych. Na podstawie takiej uchwały kompetencja do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przenosi się na inny organ, a uprawnienie to traci organ dotychczasowy (por. np. postanowienie Sšdu Najwyższego z 5 czerwca 2003 r., sygn. II CKN 194/01, LEX nr 137549).

Przykład:

Rada gminy, na podstawie art. 39 ust. 4 u.s.g., chce udzielić upoważnienia sołtysowi. Działajšcy na podstawie tego upoważnienia sołtys będzie wydawać decyzje we własnym imieniu, a nie w imieniu wójta, czy rady gminy. Po uzyskaniu upoważnienia udzielonego przez radę, sołtys będzie mógł, na podstawie art. 268a kodeksu postępowania administracyjnego, udzielić pełnomocnictwa obsługujšcemu go pracownikowi. Pracownik upoważniony przez sołtysa będzie załatwiał sprawy w jego imieniu (por. np. postanowienie SN z 17 wrzeœnia 2003 r., sygn. II CKN 371/01, LEX nr 82278). Przepisem szczególnym w stosunku do art. 39 ust. 4 u.s.g. jest np. art. 90m ust. 2 ustawy o systemie oœwiaty, który zawęża możliwoœć udzielenia upoważnienia przez radę do podmiotu wskazanego w tym przepisie, czyli kierownika oœrodka pomocy społecznej.

Przykład:

Rada gminy upoważniła kierownika gminnego oœrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach œwiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Przysługuje jej takie uprawnienie. Zgodnie z art. 90m ustawy o systemie oœwiaty œwiadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, ale rada może upoważnić kierownika oœrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w tych sprawach (por. np. uchwała nr XXXV.230.2017 Rady Gminy Stara Kamienica z 25 lipca 2017 r., Dz.Urz. woj. dolno. z 2017 r. poz. 3415). Rada nie mogłaby jednak, powołujšc się na art. 39 ust. 4 u.s.g., udzielić wskazanego wyżej upoważnienia podmiotowi innemu niż kierownik oœrodka pomocy społecznej. Jak zwrócono uwagę np. w wyroku WSA w Gliwicach z 22 listopada 2017 r. (sygn. IV SA/Gl 482/17, LEX nr 2405932), kolizja pomiędzy art. 39 ust. 4 u.s.g. i art. 90m ust. 2 ustawy o systemie oœwiaty jest kolizjš pomiędzy odpowiednio przepisem ogólnym i szczególnym, co powoduje, że zastosowanie ma przepis szczególny.

W myœl art. 39 ust. 5 u.s.g. od decyzji wydanej przez wójta bšdŸ organ działajšcy na podstawie upoważnienia rady gminy służy odwołanie do samorzšdowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Takim przepisem szczególnym jest np. art. 11 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 2064 ze zm.), w którym przyjęto, że organem odwoławczym od decyzji z zakresu rejestracji stanu cywilnego jest wojewoda.

Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 5, art. 7-8, art. 9, art. 26a, art. 28g, art. 35-37, art. 39, art. 74 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

podstawa prawna: art. 268a ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

podstawa prawna: art. 110 ust. 7-8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)

podstawa prawna: art. 90m ustawy z 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)