Wzrost zatrudnienia w służbie cywilnej, zwłaszcza dyrektorów

Po raz pierwszy od lat wzrosło zatrudnienie w urzędniczym korpusie. Trwa intensywna wymiana kadr. Nowoœciš jest, że chętnych ubywa.

Władze Prawa i Sprawiedliwoœci wielokrotnie deklarowały, że właœnie na stabilnej administracji państwowej buduje się fundament dobrze zarzšdzanego państwa. Zdajš się to potwierdzać statystyki. W zeszłym roku po raz pierwszy od siedmiu lat odnotowano wzrost zatrudnienia w służbie cywilnej. Jeœli chodzi o cały korpus, wzrost był nieznaczny - 0,4 proc., czyli 534 etaty. Rekord padł na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych. Tam wzrost sięgnšł 52 proc.

Problemy w urzędniczym korpusie

Sam szef służby cywilnej w sprawozdaniu za zeszły rok częste zmiany na kierowniczych stanowiskach w administracji rzšdowej wymienia jako jedno z najważniejszych zagrożeń dla urzędniczego korpusu. Obok tego wskazuje na rosnšca fluktuację kadr. Jej wskaŸnik wyniósł w zeszłym roku aż 11 proc. Dla porównania w 2016 r. było to 7 proc. A przecież służba cywilna miała stanowić stały, niezmienny filar administracji.

– Jej utworzenie służyć miało temu, by zadania administracji publicznej wykonywane były w sposób profesjonalny, bezstronny i niezakłócony przez interesy polityczne. Stabilizacja zatrudnienia miała temu służyć – podkreœla Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego, wykładowca Collegium Civitas.

Mało szkoleń

Niezbyt dobrze jest też z podnoszeniem kwalifikacji korpusu. Bo na szkolenia brakuje pieniędzy. Na podnoszenie kwalifikacji jednego pracownika wydano w 2017 r. œrednio ok. 377 zł, a w powiatowej administracji zespolonej ? ledwo 52 zł. Jak podkreœla szef służby cywilnej w swoim sprawozdaniu, utrudnia to profesjonalizację tej częœci administracji, która ma bezpoœredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców i obywateli.

Przeznaczony na realizację szkoleń centralnych budżet, którym dysponuje szef Służby Cywilnej ? pozostaje od wielu lat na niezmienionym poziomie. Wynosi on jedynie 500 tys. zł, czyli ok. 4 zł na osobę.

– Szef służby cywilnej wœród problemów, z którymi się zmaga, wymienia niski poziom zaufania do służby cywilnej. Jednak zmiany prowadzšce do upartyjnienia korpusu, między innymi planowane wcielanie do niego podsekretarzy, tylko ten problem pogłębi – mówi Grzegorz Makowski.

Dobrosław Dowiat-Urbański, szef służby cywilnej, domaga się innych zmian prawa: systemowych. Chciałby zreformować zarzšdzanie zasobami ludzkimi, procedurę naboru, a przede wszystkim system wynagradzania. To palšcy problem, bo w administracji terenowej na niektórych stanowiskach wcišż zarabia się mniej niż 2 tys. zł netto.

– Specjalistów przycišga się atrakcyjnš płacš. Niskie wynagrodzenia na pewno przełożš się na jakoœć usług, bo sytuacja na rynku pracy poprawia się.Co więcej, służba cywilna nie może posiłkować się, jak sektor prywatny, pracownikami ze Wschodu, bo w administracji wymagane jest najczęœciej obywatelstwo polskie – zauważa prof. Jakub Stelina, dziekan wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim.

Konieczne podwyżki

Pracownicy od lat domagajš się podwyżek.

– Nic dziwnego, że ludzie odchodzš z pracy w administracji. Rzšdzšcy sš głusi na nasze problemy. My nie możemy strajkować, ale w ramach protestu nie będziemy zgłaszać się na urzędników wyborczych – mówi Robert Barabasz, przewodniczšcy „Solidarnoœci" w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. I dodaje, że nie dziwi się też, że coraz mniej osób zgłasza się do pracy w służbie cywilnej.

Brakuje osób z doœwiadczeniem

Œrednia liczba kandydatów w naborach spadła w 2017 r. w stosunku do 2013 r. ponad trzykrotnie ( z 36 do 11 kandydatów na miejsce).

– Przychodzš zazwyczaj ludzie młodzi, zaraz po studiach. Nie ma kto ich uczyć, bo pracownicy z doœwiadczeniem z urzędu odeszli. To musi się przełożyć na jakoœć administracji – zauważa Robert Barabasz.

I dodaje, że nowi po roku odchodzš do pracy w sektorze prywatnym, ponieważ tam się więcej zarabia. Praca w administracy wyglšda zaœ dobrze w życiorysie.

Sam szef służby cywilnej w sprawozaniu za zeszły rok, podkreœla, że taka sytuacja kadrowa może utrudnić prawidłowe wykonywanie zadań państwa. Pomimo wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do poziomu 5524 zł brutto (z 5266 zł w 2016 r.) mechanizmy, które wykorzystuje się do kształtowania wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej, nie wystarczajš, aby poprawić konkurencyjnoœć płac. Š?