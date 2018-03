Co to znaczy staż pracy w służbie cywilnej?

- Wysokoœć odprawy emerytalnej członka korpusu służby cywilnej zależy od jego stażu pracy w tej służbie. Czy chodzi tu tylko o faktyczne zatrudnienie w służbie cywilnej czy też do okresu, od którego zależy wysokoœć odprawy wlicza się także inne okresy?

Członkowi korpusu służby cywilnej, którego stosunek pracy ustał w zwišzku z przejœciem na rentę z tytułu niezdolnoœci do pracy lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokoœci trzymiesięcznego wynagrodzenia, a jeżeli członek korpusu służby cywilnej przepracował, co najmniej 20 lat w służbie cywilnej, jednorazowa odprawa przysługuje w wysokoœci szeœciomiesięcznego wynagrodzenia.

Do wskazanego wyżej okresu pracy, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegajš one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależš uprawnienia pracownicze. Chodzi tu, zatem o ogólny staż pracy takiej osoby, do którego zgodnie z ustawš o służbie cywilnej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia (a więc wszystkie okresy pracy w ramach stosunku pracy, bez względu na podstawę prawnš tego stosunku, sposób i przyczyny jego ustania oraz przerwy między zakończeniem jednego a nawišzaniem drugiego) oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegajš one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależš uprawnienia pracownicze (a więc tzw. powszechne okresy zaliczane, inne niż pozostawanie w stosunku pracy, uwzględniane w zakresie uprawnień pracowniczych).

Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się natomiast okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 paŸdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treœci tych dokumentów (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2186).

Bez znaczenia jest rodzaj pracy wykonywanej w tych instytucjach.

Organami bezpieczeństwa państwa, sš:

- Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;

- Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;

- Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;

- jednostki organizacyjne podległe wymienionym wyżej organom, a w szczególnoœci jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do 14 grudnia 1954 r.;

- instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe im jednostki terenowe w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach MO oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych;

- Akademia Spraw Wewnętrznych;

- Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza;

- Zarzšd Główny Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych MSW oraz podległe mu komórki;

- Informacja Wojskowa;

- Wojskowa Służba Wewnętrzna;

- Zarzšd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

- inne służby Sił Zbrojnych prowadzšce działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-œledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych.

Natomiast jednostkami SB, w rozumieniu ustawy, sš te jednostki MSW, które z mocy prawa podlegały rozwišzaniu w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa, oraz te jednostki, które były ich poprzedniczkami.

podstawa prawna: Art. 94 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1889 ze zm.)