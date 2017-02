Stawki dla urzędników w sądzie i prokuraturze

Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt rozporządzenia w sprawie stanowisk i zasad wynagradzania urzędników oraz odbywania stażu.

Minister sprawiedliwości ustalił w nim, jakie zajęcia musi poznać przyszły urzędnik, i podał stawki wynagrodzenia.

Na stanowisku samodzielnym ma ono wynieść od 2 tys. do 12 tys. zł; stażysta zarobi od 2 tys. do 3 tys. zł, a pracownik wspomagający od 2 tys. do 7 tys. zł. Starszy inspektor ds. biurowości i naczelnik wydziału mogą liczyć na dodatek do 1689 zł.

uzgodnienia międzyresortowe