Komisja Europejska czeka na decyzje polskiego Sejmu

Partia rzšdzšca chce szybkiego zamknięcia w parlamencie kwestii ustępstw wobec Komisji Europejskiej.

Jeszcze w trakcie wizyty Fransa Timmermansa jeden z polityków PiS znajšcych sprawę podkreœlał w rozmowie z „Rzeczpospolitš", że Komisji Europejskiej zależy na bardzo szybkim rozpoczęciu przez Sejm prac nad modyfikacjami w ustawach sšdowych. Stšd bardzo otwarta deklaracja Timmermansa, że będzie przyglšdał się temu, co będzie w tym zakresie robić polski Sejm.

I rzeczywiœcie, Sejm w œrodę szybko rozpoczšł prace nad elementami zmian w ustawie o TK, a również w ustawach o Sšdzie Najwyższym i ustroju sšdów powszechnych. Jak tłumaczš politycy PiS, po to by wyjœć naprzeciwko zastrzeżeniom Komisji.

Całoœć może być przegłosowana już w czwartek wieczorem. W pištek ustawami może zajšć się Senat, a póŸniej trafiš do prezydenta. Taki przynajmniej jest plan, o którym w œrodę można było usłyszeć w Sejmie. Prace nad ustawami o TK – zakładajšcš publikację zaległych wyroków – i Sšdzie Najwyższym toczš się równolegle na posiedzeniu plenarnym i w Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka.

Jednak również w œrodę PiS zaproponowało kolejne poprawki do ustaw, zmieniajšce na przykład rolę prezydenta.

Równolegle toczy się proces polityczny w Brukseli. Timmermans w œrodę zdał relację Komisji Europejskiej z przebiegu spotkań w Warszawie. PóŸniej stwierdził, że oczekuje na znaczšce kroki do przodu w cišgu najbliższych dni i tygodni. Timmermans chwalił również zmianę – którš PiS zaproponowało jeszcze w marcu – znoszšcš różnice między wiekiem przejœcia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn. Politycy PiS zwracajš szczególnie uwagę w rozmowach nieoficjalnych, że Timmermans podkreœla to, iż Polska ma prawo do reformowaniu własnego wymiaru sprawiedliwoœci. I jak można usłyszeć, przyjęcie przez polski parlament zmian, nad którymi toczš się teraz prace, może być dla Brukseli wystarczajšce, żeby wycofać się w niedalekiej przyszłoœci z procedury z art. 7.

Dla PiS kalendarz też się liczy. Nie tylko ze względu na Radę ds. Ogólnych, która zbiera się 17 kwietnia, ale też ze względu na sobotniš konwencję, która ma być zarówno podsumowaniem, jak i wyznaczeniem celów partii na przyszłoœć. Dlatego już w tym tygodniu zmiany w ustawach sšdowych majš być przegłosowane zarówno przez Sejm, jak i Senat.

PiS wprowadziło w œrodę pod obrady dalsze poprawki. Opozycja już teraz twierdzi, że to cios wymierzony w Pałac Prezydencki. „Ziobro górš. Wycofujš się z pomysłu, by to Prezydent decydował o tym, kto może być sędziš w sšdach powszechnych po ukończeniu 65. roku życia. Teraz decydować będš pisowscy nominaci w KRS" – napisała na Twitterze Kamila Gasiuk-Pihowicz o zgłoszonej w œrodę poprawce do ustroju o sšdach powszechnych. Politycy opozycji w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwoœci zwracali też uwagę na to, że zgłoszone w œrodę poprawki wykraczajš poza zakres nowego projektu, co sprawia, że sš one niekonstytucyjne. – Takiego chaosu jeszcze nie było – mówił Borys Budka.

Opozycja podkreœla też, że wszystkie zmiany w ustawach sš pozorne. – Doszliœcie do œciany w relacjach z UE i próbujecie teraz mydlić oczy – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie dyskusji plenarnej w Sejmie. PiS jednak nie zmienia planów.