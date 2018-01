Unia Europejska: Francuz na następcę Junckera

Politycy stajš już do wyœcigu o nominacje na najwyższe stanowiska w Unii. Najaktywniejszy z nich to Michel Barnier, negocjator brexitu.

W 2019 r. do obsadzenia będš stanowiska przewodniczšcych Rady, Komisji, Parlamentu i wysokiego przedstawiciela UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz – to wyjštkowa zbieżnoœć czasowa – szefa Europejskiego Banku Centralnego. Trzeba będzie wzišć pod uwagę równowagę między starymi i nowymi państwami UE, między Północš i Południem, przynależnoœć partyjnš i płeć. Skoro wszystkie stanowiska będš obsadzane w tym samym czasie, to niemożliwa jest już do powtórzenia sytuacja, w której aż trzy z nich obejmujš Włosi. Dziœ majš prezesa EBC, wysokiego przedstawiciela oraz szefa PE.

Na razie spekulacje dotyczš przede wszystkim stanowiska szefa Komisji Europejskiej. Z punktu widzenia całej UE jest ono zdecydowanie najważniejsze. To Komisja ma inicjatywę legislacyjnš. Rada Europejska, składajšca się z przywódców państw członkowskich, ma oczywiœcie znaczenie polityczne, ale wypowiada się tylko w kluczowych sprawach. I Komisja łatwo może obejœć jej stanowisko. W szczycie kryzysu migracyjnego Donaldowi Tuskowi udało się przeforsować stwierdzenie, że podział uchodŸców powinien być dobrowolny. Ale potem KE przedstawiła propozycję kwot obowišzkowych i przeprowadziła jš normalnym trybem, czyli w większoœciowym głosowaniu na radzie szefów MSW. Podobnie Polska uzyskiwała dobre zapisy na szczycie UE w sprawie pakietu klimatycznego, których potem Komisja nie wzięła pod uwagę.

Drugim powodem, dla którego już teraz mówi się o kandydatach na szefa KE, jest proces Spitzenkandidaten. To wymyœlony przez PE zwyczaj, w myœl którego wskazany kilka miesięcy wczeœniej kandydat partii zwycięskiej w wyborach do PE automatycznie staje się szefem KE. Po raz pierwszy zwyczaj Spitzenkandidaten przeforsowano w 2014 r. wbrew woli większoœci przywódców. – Nawet Angela Merkel tego nie chciała, ale znalazła się pod presjš niemieckich mediów – mówi „Rzeczpospolitej" Janis Emmanouilidis, ekspert think tanku European Policy Centre w Brukseli.

Z procesu Spitzenkandidaten wynikajš jednak poważne ograniczenia. Nasi rozmówcy zwišzani z Radš Europejskš wskazujš, że taki sposób wybierania wyraŸnie zaburzył równowagę sił między trzema instytucjami: Radš, Komisjš i Parlamentem. Szef KE wie, że to Parlamentowi zawdzięcza swój wybór, i często tworzy front przeciwko Radzie. Drugim problemem jest koniecznoœć wskazania Spitzenkandidaten jeszcze przed wyborami do PE, co w praktyce wyklucza urzędujšcych szefów państw i rzšdów.

– Na pewno będzie kampania Spitzenkandidaten. Ale to wcale nie oznacza, że zwycięzca zostanie szefem KE. Można sobie wyobrazić, że zostałby wskazany np. na szefa PE – uważa Emmanouilidis.

Politykiem, który wyraŸnie prowadzi już takš kampanię, jest Michel Barnier, główny negocjator UE ds. brexitu. – Zajmuje się nie tylko negocjacjami. Wygłasza proeuropejskie przemówienia, jeŸdzi po unijnych stolicach, gdzie spotyka się z przywódcami państw członkowskich – ocenia w nieoficjalnej rozmowie unijny dyplomata. Jest œwietnie oceniany przez wszystkich i zapewnił jednoœć UE w negocjacjach. Ma wiele atutów, bo zna wszystkie instytucje. Był dwukrotnie unijnym komisarzem: polityki regionalnej oraz rynków finansowych. Cztery razy ministrem we francuskim rzšdzie: œrodowiska, spraw europejskich, spraw zagranicznych oraz rolnictwa i w tych rolach bywał na posiedzeniach unijnej Rady. Był eurodeputowanym, zna więc PE. Jest przedstawicielem Europejskiej Partii Ludowej, a więc ugrupowania, które z dużym prawdopodobieństwem wygra kolejne wybory do PE.

Ma tylko jednš słaboœć: nigdy nie był premierem, a do tej pory uznawano, że to warunek konieczny mianowania na szefa KE. Ale – słyszymy od jego wysoko postawionego zwolennika w KE – to nie problem, bo przecież zna też Radę Europejskš. Regularnie bywa na jej spotkaniach jako negocjator ds. brexitu. O jego ambicjach œwiadczy też to, że mimo zaawansowanego wieku nauczył się angielskiego. On sam pytany o swoje przyszłe plany polityczne tradycyjnie ucieka się do góralskich porównań. – Jestem człowiekiem gór, co oznacza, że poruszam się krok po kroku – mówi pochodzšcy z Alp Sabaudzkich polityk.

Innym często powtarzanym nazwiskiem jest Jyrki Katainen, były premier Finlandii, obecnie wiceprzewodniczšcy KE, również z Europejskiej Partii Ludowej. Zdaniem naszych rozmówców z KE Fin bardzo się pozycjonuje na to stanowisko i we wszystkich debatach nt. przyszłoœci strefy euro prezentuje stanowisko nawet bardziej restrykcyjne niż Niemcy. To strategia majšca mu zapewnić poparcie Berlina.

Ostatnio głoœno też było o Margrethe Vestager, byłej minister w rzšdzie Danii, a obecnie komisarz ds. konkurencji, reprezentujšcej partię liberalnš. Według doniesień medialnych Vestager miałaby być kandydatkš Macrona, którego partia formalnie nie należy do europejskich liberałów, ale może z nimi współpracować. – Francja zawsze będzie forsować Francuza, w tym wypadku Barniera – uważa jednak unijny dyplomata.