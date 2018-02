Niemiecki minister: Zegar tyka. Rozmowy rządu PiS nie mogą być zasłoną dymną

Patrick Tsui/FCO/DFID - UK Department for International Development [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Flickr

Zachodnie państwa Unii Europejskiej poinformowały we wtorek polski rzšd, że kończy się czas na rozwianie ich obaw o praworzšdnoœć w Polsce, ale na razie powstrzymajš się od dalszych działań - informuje agencja Reuters.

Ministrowie ds. UE odbyli we wtorek trzeciš debatę w Brukseli, w czasie której Niemcy i Francja ostrzegły Polskę przed używaniem przez rzšd PiS dyskusji z Komisjš Europejskš jako zasłony dymnej.

- Zegar tyka. Komisja Europejska i częœć członków UE jest bardzo zaniepokojona sprawš praworzšdnoœci, w szczególnoœci kwestiš niezawisłoœci sšdownictwa - powiedział Michael Roth, niemiecki minister ds. Unii Europejskiej, którego słowa cytuje Reuters.

- W ostatnich dniach zauważyłem pozytywne sygnały chęci (rzšdu polskiego) do zaangażowania się w dialog. To bardzo ważne, ale na koniec nie chodzi o obietnica, a o konkretne działania - mówił Roth reporterom.

Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych, zapowiedział z kolei, że rzad opublikuje w najbliższym czasie wyjaœnienie 13 ustaw, które PiS przyjšł w sprawie wymiaru sprawiedliwoœci. - Oczekujemy, że państwa członkowskie dokonajš własnej oceny tej sytuacji i naprawdę zastanowiš się, czy istnieje poważne ryzyko naruszenia praworzšdnoœci. Naszym zdaniem nie ma takiego ryzyka - mówił.

Niektórzy z ministrów z nowych państw UE twierdzš natomiast, że Komisja Europejska nie powinna zbyt mocno naciskać na Warszawę. - Dzisiaj to nie jest czas na decyzje - powiedziała Ekaterina Zachariewa, wicepremier Bułgarii, która sprawuje obecnie rotacyjne przywództwo UE. Dodała, że gotowoœć Polski do ponownego udziału w rozmowach z Brukselš to "ogromny postęp".