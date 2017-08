Sondaż: Polacy największymi euroentuzjastami w Grupie Wyszehradzkiej

Marsz "Jesteśmy i będziemy w Europie" w maju 2016 roku

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Spośród państw Grupy Wyszehradzkiej, Polska jest krajem najbardziej przyjaźnie nastawionym do Unii Europejskiej. W zdecydowanej większości Polacy są za obecnością kraju we Wspólnocie, w przypadku Unii "dwóch prędkości" chcą, by Polska była w gronie państw-decydentów, stosunkowo pozytywnie podchodzą też do ograniczania niezależności państw kosztem skuteczności działania UE - wynika z podsumowania sondażów instytutów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.