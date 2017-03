RZECZoPOLITYCE: Rafał Grupiński: Mówmy Kaczyńskiemu, że Polacy chcą być w UE

Prowadzący Michał Szułdrzyński program przytoczył wyniki sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", z którego wynika, że 78 proc. Polaków zagłosowałoby za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej, natomiast tylko 12 proc. chciałaby, aby doszło do „Polexitu”.

- Trzeba jak najgłośniej mówić pani premier i Jarosławowi Kaczyńskiemu, że taka jest wola Polaków – powiedział Grupiński.

Poseł PO ocenił, że porażką było powitanie na lotnisku premier Beaty Szydło, której wręczono bukiet kwiatów, w obecności najważniejszych polityków polskiego rządu. - My mówimy o klęsce, bo wręczaniu kwiatów w takiej sytuacji jest żałosne – stwierdził Grupiński.

- Tak się nie buduje sojuszy w sprawach dla siebie ważnych. Nie miała sensu też szarża na Donalda Tuska – mówił o działaniach rządu w UE Grupiński. Zdaniem Grupińskiego źle odbierane jest również mówienie przez polski rząd, że były naciski na państwa UE zastosowane przez Niemcy. - Odbija się to bardzo dużym echem za granicą – stwierdził.

- Przestałem dzwonić do przyjaciół na Zachodzie, bo jest mi trudno i głupio się tłumaczyć, za to co robi polski rząd – mówił poseł PO. - Te obsesje Kaczyńskiego są coraz mniej zrozumiałe - dodał.

Po zakończeniu szczytu UE prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił w Sejmie o PO, że jest ona partią zewnętrzną. - Dla ludzie siedzących w ławach PO, od Bogdana Borusewicza, po Antoniego Mężydłę, którzy walczyli o niepodległość, to jest hańbiący zarzut, dla tego, który go stawia – ocenił Grupiński.

Podczas "głosowania" nad kandydaturą Donalda Tuska na drugą kadencję jako szefa Rady Europejskiej, premier Węgier Viktor Orban stanął po stronie Platformy. - Orban pozostaje członkiem EPP, tak jak PO i PSL. Wszystkie frakcje poparły Tuska, więc dziwna była tylko ta szarża PiS – mówił Grupiński.

Jednym z potencjalnych sojuszników polskiego rządu mogła być Wielka Brytania, do czego jednak ostatecznie nie doszło. - Brytyjczycy, którzy ze względu na Brexit mieli wstrzymywać się od głosu podczas różnych sporów, ze względu na działania polskiego rządu też zagłosowali za Tuskiem – mówił gość.

Grupiński odniósł się również do słów Marine Le Pen, liderki Frontu Narodowego, która ma szanse zostać prezydentem Francji. Mówiła m.in. o sojuszu z Jarosławem Kaczyńskim. - Tam padają mocne słowa o demontażu Unii Europejskiej. Nie byłoby takich słów, gdyby działań polskiego rządu nie interpretowano antyeuropejsko – mówił Grupiński.

PO szykuje wniosek o wotum nieufności wobec rządu, który powinien trafić do marszałka Sejmu do końca tygodnia. - Do końca tego tygodnia powinniśmy przygotować ten wniosek. Kto będzie kandydatem, odsłonimy pewnie przy składaniu tego wniosku – mówił gość. Grupiński zdementował informację, jakoby mogło dojść do prawyborów przed wyborami samorządowymi, dzięki którym PO i Nowoczesna wyłoniłyby wspólnych kandydatów na prezydentów miast. - Prawybory mają zawsze sens, ale wewnątrz partii. Jeżeli mamy mówić o kilku partiach i doborach wspólnego kandydata, to nie ma to sensu. Nie wiadomo jak ułożyć głosy w takich prawyborach – mówił Grupiński.