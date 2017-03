"The Economist": Polska, problematyczne dziecko Europy

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Jak pisze "The Economist", cytowany przez TVN24, polski rząd oceniany jest przez unijnych partnerów jako trudny we współpracy. Tygodnik ostrzega, że coraz częściej słychać o uruchomieniu wobec Polski "opcji atomowej", czyli artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej. Dopuszcza on zawieszenie prawa głosu danego kraju w UE.

Tym samym polski rząd, pisze tygodnik, stałby się "pierwszą ofiarą bezcelowych dyplomatycznych działań, które sprowokował".

"The Economist" zauważa, że po powszechnej decyzji o powierzeniu Donaldowi Tuskowi stanowiska szefa Rady Europejskiej, czemu Warszawa nie potrafiła zapobiec, premier Szydło "kapryśnie nie przyjęła konkluzji ze szczytu", co w praktyce nie miało żadnego znaczenia. PiS, z Jarosławem Kaczyńskim na czele, wytoczył przeciw Tuskowi najcięższe działa, kierując wobec niego "absurdalne zarzuty", jakoby odpowiadał za katastrofę smoleńską i kładąc na szali m.in. dobre stosunki z Niemcami.

Jak pisze tygodnik, "podobny poziom paranoi" stoi za przyjęciem zmian w ustawie o służbie zagranicznej, która zakłada usunięcie z dyplomacji urzędników, którzy w czasach komunizmu współpracowali ze służbami bezpieczeństwa."The Economist" wnioskuje, że ułatwi to stronie rządzącej obsadzenie służby zagranicznej lojalnymi wobec siebie pracownikami.

Tygodnik zauważa też, że od wyborów w październiku 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie prowadzi politykę polaryzacji polskiego społeczeństwa. Prezesa Kaczyńskiego nazywa natomiast "owładniętym piromanią" i niezważającym na konsekwencje palenia za sobą mostów.

"Taktyka ta wydaje się działać: rząd prowadzi w sondażach" - konkluduje "The Economist".

Więcej - TVN24