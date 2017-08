Lukas Podolski jako uchodźca? Piłkarz chce wystąpić do sądu

Redaktorzy brytyjskiej wersji populistycznego magazynu Stephena Bannona chcieli na swój sposób opisać działania przestępcze przemytników, którzy przewożą uchodźców z Północnej Afryki skuterem wodnym przez Cieśninę Gibraltarską do Hiszpanii. Zdjęcie, które wyszukali, przedstawiało mężczyznę, który pokazując znak zwycięstwa śmieje się do fotografa. Redaktorzy byli przekonani, że tak właśnie musi wyglądać ktoś, komu udała się ucieczka przez Morze Śródziemne. Tylko, że zdjęcie to było zrobione w 2014 r. w Brazylii i przedstawiało Lukasza Podolskiego, byłego zawodnika kadry narodowej Niemiec.

Tymczasem redaktorzy „Breitbarta" zrozumieli wpadkę i wymienili zdjęcie. Użytkownicy portalu potrzebowali na to więcej czasu i dyskutowali o tym, jak uchodźcy mogą sobie pozwolić na kupno tak drogich okularów i spodenek. Lecz kto potrafi rozpoznać na tym zdjęciu luksusowe marki, powinien też dopatrzyć się tego, że „uchodźca" Podolski ma na sobie oficjalną koszulkę reprezentacji Niemiec.

Jak informuje „Berliner Zeitung", piłkarz chce zaskarżyć portal za wykorzystanie zdjęcia do celów innych niż informacyjne.