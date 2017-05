Berlin: Rusza proces ws. podpalenia bezdomnego Polaka

Wieczór wigilijny 2016, stacja metra Schoenleinstraße w Berlinie. Młodzi mężczyźni podpalają chustkę i rzucają ją na śpiącego na ławce mężczyznę. Co się z nim stanie, już ich nie interesuje. Kamery rejestrują, jak uciekają.

Śpiącym jest 37-letni bezdomny Polak. Tylko dzięki natychmiastowej interwencji świadków zdarzenia nie odnosi poważniejszych obrażeń. Sprawa zszokowała i oburzyła całe Niemcy.

We wtorek rozpocznie się proces mężczyzn przed Sądem Krajowym w Berlinie. Na sześciu z nich ciąży zarzut usiłowania morderstwa, na jednym zaniechanie udzielenia pomocy.

Wszyscy są imigrantami

Sześciu oskarżonych pochodzi z Syrii, jeden z Libii. Są w wieku od 16 do 21 lat. W latach 2014 – 2016 mieli przybyć do Niemiec jako uchodźcy, większość z nich jako nieletni bez opieki dorosłych. Za głównego oskarżonego uchodzi 21-letni Syryjczyk. To on miał podpalić chustkę i rzucić ją na śpiącego. Bezdomny Polak spał na plecaku przykryty kocem. Czynu ten mężczyźni mieli dokonać spontanicznie i wspólnie. Prokuratura argumentuje, że liczyli się z tym, że podpalą bezbronnego człowieka i zginie on w męczarniach.

„Perfidny i okrutny czyn”

Kiedy plecak i plastikowy worek zaczęły się palić, sprawcy uciekli. Według aktu oskarżenia zostawili człowieka na pastwę losu a tym samym „w perfidny i okrutny sposób usiłowali zabić człowieka”.

Incydent zarejestrowała dworcowa kamera. Ze względu na wagę czynu, stosunkowo szybko, bo kilka godzin później na wniosek policji sąd wydał zezwolenie na opublikowanie zdjęć mężczyzn i ich ściganie. Podejrzani zgłosili się po tym na policję. Sprawa ponownie wzbudziła w Niemczech dyskusję na temat zwiększenia monitoringu w miejscach publicznych.

Podejrzani przebywają w areszcie śledczym. W przypadku młodocianych, w razie uznania ich za winnych sąd może zastosować złagodzenie kary.

21-letni Syryjczyk jest w rozumieniu Kodeksu karnego osobą dorosłą. Za próbę usiłowania morderstwa grozi kara minimum trzech lat pozbawienia wolności, w pewnych okolicznościach sąd może też jednak wymierzyć karę dożywotniego więzienia.

Miejsce pobytu Polaka nieznane

Jak poinformowały wcześniej policja i prokuratura, podejrzani przyznali się do tego, że w nocy z 24 na 25 grudnia 2016 przebywali na stacji metra Schoenleinstraße (dzielnica Kreuzberg). Wobec zapisu kamery byłoby to zresztą trudne do zaprzeczenia. Mieli „po części” przyznać się do czynu. 21-letni Syryjczyk zeznał w chwili zatrzymania, że był pijany i nie wie, co się stało.

Miejsce pobytu poszkodowanego Polaka jest nieznane i nie jest wiadome, czy będzie uczestniczył w procesie. 37-letni mężczyzna jest jednym z kilku tysięcy Polaków, którzy zwłaszcza zimą szukają schronienia w Berlinie. Według nieoficjalnych danych w stolicy Niemiec żyje kilkanaście tysięcy bezdomnych. Jak podał zimą stołeczny dziennik „Der Tagesspiegel”, co najmniej co drugi z nich jest obywatelem Polski.

Atak na bezdomnego nie był jedynym takich przypadkiem. Najnowszy miał miejsce w Hamburgu. W kwietniu został podpalony śpiwór człowieka śpiącego na ulicy. Także w Hamburgu w lutym br. podpalono legowisko dwóch bezdomnych na parkingu. Bezdomnymi byli Polacy w wieku 32 i 43 lat.