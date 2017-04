Niemcy: Wzrost przestępczości wśród młodych imigrantów

Szef resortu spraw wewnętrznych Thomas de Maiziere przedstawiając w poniedziałek w Berlinie statystykę przestępczości za 2016 r. mówił o „niezadowalającym rozwoju” wśród imigrantów. Nie ma co upiększać – podkreślał. Sprawcami przestępstw są najczęściej młodzi mężczyźni. Ale jak zaznaczył, w tej grupie wiekowej wzrosła też liczba sprawców z niemieckim obywatelstwem.

Liczba imigrantów podejrzanych o popełnienie przestępstw powiększyła się w ub. roku o 52,7 proc. do 174 438. Nie jest to jednak wysoki wzrost w porównaniu z 2015 r., kiedy wg statystyk Federalnego Urzędu Kryminalnego przyrost przestępczości wśród imigrantów wyniósł 91 proc. w porównaniu z 2014 rokiem. Gwoli przypomnienia: w 2015 r. przybyło do Niemiec 890 tys. imigrantów, w 2016 już tylko ponad 300 tys.

Szczególnie uderzająco wzrosła w ub. roku wśród imigrantów liczba przestępstw z użyciem siły i przemocy. Odnotowano wzrost o 6,7 proc. do 194 tys. przypadków. Zmniejszyła się natomiast o 9,5 proc. liczba włamań do mieszkań i o 3,3 proc. kradzieży w sklepach do 378 tys.

Wzrost przestępczości wśród młodych imigrantów

Szczególnie uderza wzrost o 12 proc. przestępstw z zastosowaniem przemocy wśród młodzieży. Szef niemieckiego MSW uważa, że ważnym czynnikiem kryminogennym wśród młodych imigrantów jest ciasnota w jakiej żyją w ośrodkach dla uchodźców. W ub. roku policja zatrzymała w Niemczech ogółem 22 646 młodych imigrantów podejrzanych o popełnienie przestępstwa.

Liczba niebezpiecznych i ciężkich uszkodzeń ciała zwiększyła się w tej grupie wiekowej o 16,5 proc. W ub. roku policja zarejestrowała 18 156 młodych imigrantów podejrzanych o popełnienie tego rodzaju czynów.

Wzrosła też w ub. roku wśród imigrantów o 66 proc. do 3372 liczba przestępstw motywowanych politycznie. Lecz w liczbach absolutnych jest to niska wartość w porównaniu z innymi przestępstwami tego rodzaju w Niemczech. I tak np. w 2016 r. o 2,6 proc do 23 55 wzrosła liczba przestępstw o podłożu skrajnie prawicowym. Tymczasem spadła o 2,2 proc. do 9389 liczba przestępstw popełnianych przez lewaków.

Jeśli chodzi o czyny przestępcze o podłożu islamskim, to w 2016 roku ich liczba wzrosła o 13,7 proc. do 773 przypadków. Zaliczały się do nich też zamachy w Wuerzburgu, Ansbachu czy na jarmark świąteczny w Berlinie.

Wzrost przestępstw motywowanych politycznie wśród migrantów policja przypisuje w dużym stopniu konfliktowi między Turcją a Kurdyjską Partią Pracy (PKK). W porównaniu z rokiem 2015 odnotowano podwojenie czynów przestępczych na tym tle z 808 do 1595 w roku 2016. Doszło do nich w czasie manifestacji.

Większość imigrantów nie dopuszcza się czynów karnych

Jak podkreślił w Berlinie minister spraw wewnętrznych Niemiec, w przypadku przestępstw popełnianych przez imigrantów, chodzi najczęściej o te same osoby. Większość imigrantów nie dopuszcza się czynów karnych – zaznaczył de Maiziere wskazując na „nieskazitelne” zachowania Syryjczyków.

Aby umożliwić porównanie statystyk przestępczości wśród imigrantów ze statystykami przestępczości w pozostałej grupie mieszkańców Niemiec, nie uwzględniono czynów przestępczych, których mogą dopuścić się tylko migranci, jak na przykład nielegalne przekroczenie granicy państwa.

Do grupy imigrantów zalicza się w statystykach policyjnych osoby z azylem, osoby tolerowane, uchodźcy z terenów objętych konfliktem lub takie, które są zarejestrowane a nie mają pozwolenia na pobyt w Niemczech.