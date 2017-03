Marta Penczek: Unia Europejska nam nie pomoże

Rzeczpospolita: Część Syryjczyków, których w 2015 roku sprowadziła do naszego kraju Fundacja Estera, chce zrezygnować ze statusu uchodźcy w Polsce. Większość tych rodzin mieszka dziś w Niemczech.

Dr Marta Penczek: Ogromna część uchodźców traktuje Polskę jako kraj tranzytowy. To dotyczy nie tylko Syryjczyków, ale również Czeczenów czy Ukraińców. Dlatego czasami próbują nawet omijać nasze instytucje, byle tylko nie złożyć tu wniosku o status uchodźcy. Bo jeśli otrzymają go w Polsce, nie mogą się o niego starać w innych krajach.

Czy uchodźcy uciekają z Polski na Zachód jedynie z powodów ekonomicznych?

Oczywiście, jak wszyscy ludzie wolą mieć lepsze warunki materialne. W Niemczech mogą liczyć na większe pieniądze, które umożliwią im życie na przyzwoitym poziomie. Ale RFN oferuje im także bardziej intensywne kursy językowe, które nie tylko pozwalają bliżej poznać tamtejszą kulturę, ale też dają jakiekolwiek zajęcie. W Polsce mają tylko dwie lekcje tygodniowo. Oni często latami czekają na status uchodźcy, nie mogąc podjąć w tym czasie pracy ani nawet zająć się nauką języka – to jest wręcz okrutne dla psychiki tych ludzi. Poza tym uchodźcy nie są przekonani do pozostawania w Polsce, bo mamy bardzo homogeniczną kulturę.

Ale to nie jest niczym złym.

Ale przez to nie zawsze jesteśmy pozytywnie nastawieni do ludzi o odmiennej kulturze czy wyglądzie. Nie wszyscy Polacy życzą tu sobie uchodźców z Syrii. Ale taka postawa może nam nie wyjść na dobre, bo nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja w Rosji i na Ukrainie. A co jeśli niedługo zaczną przybywać do nas masowo uchodźcy ze Wschodu? Oni oczywiście będą nam bliżsi kulturowo, jednak musimy się zastanowić, czy damy radę im pomóc sami. Bo jeśli dziś nie zgadzamy się na Syryjczyków, Bruksela może nam później powiedzieć: „Skoro nie pomagaliście wcześniej, teraz my też wam nie pomożemy"