Niemcy: Azyl kościelny dla uchodźców pod lupą prokuratury

Prokuratury w kilku regionach Bawarii wszczęły dochodzenie przeciwko księżom i pastorom w związku z podejrzeniem udzielania pomocy w bezprawnym pobycie na terenie Republiki Federalnej Niemiec. W poniedziałek ostro skrytykowała postępowania prokuratorskie ekumeniczna grupa robocza ds. azylu kościelnego w Niemczech (Ökumenische Bundesarbeitsgemeineschaft Asyl). Stanowczo wyraziła ona też solidarność z parafiami, księżmi i pastorami, przeciwko którym postawiono zarzuty.

Przewodniczący grupy ekumenicznej Dietl Joachims oświadczył, że „nie ma zrozumienia dla kryminalizowania ludzi, którzy pokojowymi środkami angażują się w obronie praw człowieka i ochrony życia ludzkiego". Joachims wskazał na tradycję azylu kościelnego w Niemczech, „która wzmacnia praworządność w państwie i nie powinna być tępiona przez nie". Azyl kościelny uzyskał w Niemczech akceptację ze strony państwa w 2015 roku. Wszczęte dochodzenia sprawiają wrażenie manipulatorskich działań zastraszających – podkreślił Joachims.

Jak tłumaczył dziennikarzom, parafie udzielają azylu kościelnego w szczególnie trudnych przypadkach „z przekonania i po gruntownych konsultacjach". Azyl kościelny ma zapobiec wydaleniu imigrantów, z czym związane są „zagrożenia nie do przezwyciężenia dla nich". W całych Niemczech Kościoły katolicki i ewangelicki udzieliły 550 uchodźcom w ponad 300 miejscach azylu kościelnego.

Przeciwko pastorce Doris Otminghaus z bawarskiej parafii w Hassfurt prokuratura już kilkakrotnie wszczynała dochodzenie za udzielanie imigrantom schronienia. Jednak ani jej ani jej parafian nie odwiodło to od tego, by robić to dalej. Teraz wszczęto kolejne dochodzenie ws. azylu kościelnego w Hassfurt. O prowadzonych aktualnie w Bawarii dochodzeniach bawarski bp Heinrich Strohm i przewodniczący Rady EKD (Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego) powiedział, że „są niewspółmierne". W tekście zamieszczonym na Facebooku napisał w ub. weekend, że azyl kościelny jest „ultima ratio" (ostatecznym środkiem).