CNN: Uchodźcy z dziećmi uciekają z USA do Kanady

Większość z tych osób to osoby nie będące obywatelami USA, które starają się o azyl w tym kraju i - w związku z polityką Donalda Trumpa - obawiają się, że zostaną deportowane ze Stanów Zjednoczonych.

To pokłosie wydanego przez Donalda Trumpa dekretu, zakazującego czasowo wjazdu do USA obywatelom siedmiu państw muzułmańskich oraz uchodźcom z Syrii. Dekret przestał już obowiązywać, ponieważ został uchylony przez sąd federalny. Trump zapowiedział jednak wydanie kolejnego dekretu w tej samej sprawie.

Premier Kanady Justin Trudeau, choć otwarcie nie odniósł się do dekretu Trumpa, podkreślił, że osoby, które uciekają przed prześladowaniem, terrorem i wojną zawsze będą witane z otwartymi rękoma przez Kanadę.

22 osoby zatrzymane w weekend nie mogą jednak liczyć na pozostanie w Kanadzie - ich sprawa zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Te zaś przewidują, że osoba ubiegająca się o azyl musi prosić o niego w pierwszym bezpiecznym kraju, do którego dotrze - a więc w tym przypadku uchodźcy zostaną wydaleni do USA.

Tymczasem obrońcy praw człowieka apelują, by Kanada przestała uważać USA za kraj bezpieczny. W rozmowie z kanadyjską CBC podkreślają, że to właśnie fakt, iż Kanada zawraca na granicy uchodźców, którzy chcą się dostać na jej terytorium z USA skłania imigrantów do podejmowania prób nielegalnego przekroczenia granicy.

To zaś stwarza liczne zagrożenia - podkreśla CNN. W grudniu dwaj Ghańczycy doznali poważnych odmrożeń, które skończyły się amputacją palców, po tym jak próbowali przedostać się nielegalnie przez granicę między USA a Kanadą brnąc po kolana w śniegu.

Z kolei pograniczne kanadyjskie miasteczko Emerson przeżywa prawdziwą "inwazję" nielegalnych imigrantów - w ciągu dwóch miesięcy dotarło tam 100 takich osób - wśród nich są rodziny z dziećmi (najmłodsze nie mają więcej niż 6 miesięcy). Mieszkańcy Emerson przyznają, że osoby próbujące przedostać się z dziećmi nielegalnie przez zaśnieżoną granicę muszą być zdesperowane, ale dodają jednocześnie, że chcieliby, aby w tej sytuacji władze zapewniły bezpieczeństwo granicy i ich miastu.