Niemcy: Chociebuż ma dość uchodźców

W pobliżu granicy z Polskš narasta opór przeciwko niemieckiej polityce imigracyjnej.

Cottbus, czyli Chociebuż, jest drugim co do wielkoœci miastem w Brandenburgii, położonym 25 km od granicy z Polskš. W minionš sobotę prawie 2 tysišce mieszkańców miasta wyszło na ulice z transparentami „Schnauze voll" (Po dziurki w nosie) i „Grenzen dicht" (Zamknšć granice).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Organizatorem demonstracji była organizacja Zukunft Heimat (Przyszłoœć ojczyzny). Zdaniem gazety „Lausitzer Rundschau" jest to organizacja skrajnie prawicowa. Podobnego zdania jest brandenburski Urzšd ds. Ochrony Konstytucji.

Zukunft Heimat organizuje podobne akcje od dawna, ale nigdy nie uczestniczyło w nich tyle osób co w ubiegłym tygodniu. Była reakcjš na dwa wydarzenia, które zbulwersowały mieszkańców. Kilka dni przed protestem w czasie bójki dwóch młodych Syryjczyków z młodymi Niemcami jeden z tubylców odniósł liczne rany nożem. Nieco póŸniej młody uchodŸca groził nożem parze mieszkańców w centrum handlowym. We wtorek wieczorem w tymże centrum dwóch uchodŸców zaczepiało słownie Niemców, zostali zatrzymani, gdy trafili na policjanta w cywilu.

– Ludzie sš podenerwowani i zaniepokojeni – mówi „Rzeczpospolitej" Jan Gloszmann, rzecznik władz miasta. Na ich wniosek wzmocnione zostały patrole policji i innych służb. Chociebuż to miasto akademickie, w którym co 12. mieszkaniec jest przybyszem. – Mamy wiele problemów zwišzanych z niepewnš przyszłoœciš energetyki opartej na węglu brunatnym. Już to wprowadza poczucie braku stabilizacji i perspektyw na przyszłoœć. Pojawienie się w takiej sytuacji dużej liczby uchodŸców i imigrantów nie przyczynia się do uspokojenia nastrojów – tłumaczy Jan Gloszmann.

Protesty przeciwko osiedlaniu uchodŸców nie sš w Niemczech niczym nowym. Jednak protestów na takš skalę jak w Chociebużu nie notowano w Niemczech od dawna. Ale też nie wszędzie w Niemczech nastroje antyimigranckie sš tak silne jak w południowej Brandenburgii.

W czasie wrzeœniowych wyborów do Bundestagu w Chociebużu ksenofobiczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) zdobyła aż 24 proc. głosów, to drugi tak rewelacyjny wynik w skali kraju.

W liczšcym ponad 100 tys. mieszkańców mieœcie znajduje się obecnie 3,4 tys. zarejestrowanych uchodŸców. Zdaniem władz jest ich o wiele za dużo. Już w roku ubiegłym miasto apelowało do odpowiednich urzędów, aby przynajmniej tymczasowo wstrzymały przesiedlenia uchodŸców do Chociebuża, gdyż nie dawano sobie rady z ich rozlokowaniem. Nic to nie dało.

Jednak po ostatnim proteœcie Karl-Heinz Schröter, minister spraw wewnętrznych Brandenburgii, obiecał, że do Chociebuża uchodŸcy nie będš już kierowani. Niewykluczone, że za tym przykładem podšżš inne miasta.

W połowie ubiegłego roku w zamożnej dzielnicy Hamburga Eppendorf na niezabudowanej przestrzeni przy Logestrasse pojawiła się trumna. W ten sposób mieszkańcy tej prestiżowej dzielnicy miasta dali jasno do zrozumienia, jaki majš stosunek do planów władz miasta o umieszczeniu w tym miejscu przytułku dla 104 migrantów.

Ulicznych protestów przeciwko uchodŸcom jest obecnie niewiele. Za to coraz więcej demonstracji, jak w Deggendorf w Bawarii, gdzie około 200 imigrantów z Sierra Leone domagało się polepszenia warunków bytowania i uwzględnienia ich wniosków azylowych.

Jak wynika z ostatniego sondażu Instytutu Allensbach, 55 proc. Niemców jest zdania, że dalszy napływ imigrantów do kraju jest obarczony dużym ryzykiem. Jedynie jedna czwarta jest za prawem sprowadzenia przez azylantów rodzin z ich krajów.

W roku ubiegłym do Niemiec przybyło 222,6 tys. imigrantów. Rok wczeœniej ponad 745 tys., a dwa lata temu niemal 480 tys. Partie prawdopodobnej przyszłej koalicji rzšdowej uzgodniły, że liczba imigrantów w ramach łšczenia rodzin nie powinna przekroczyć tysišca osób miesięcznie.

Kronika kryminalna

Napaœci, podpalenia, podkładanie ładunków wybuchowych – to najczęstsze przestępstwa, których ofiarami sš uchodŸcy. Za większoœć ataków odpowiedzialne sš œrodowiska skrajnej prawicy. W ubiegłym roku zanotowano 264 ataki na schroniska dla uchodŸców. Podpaleń było 16. W dwu wypadkach, w Badenii-Wirtembergii i w Bawarii, sprawcy posłużyli się materiałem wybuchowym. Spadkowi liczby ataków na schroniska towarzyszył wzrost napaœci na uchodŸców i imigrantów w miejscach publicznych. W pierwszym kwartale ubiegłego roku było ich 318 i 76 rannych, w trzecim 425 i 76 rannych. Brak całoœciowych statystyk przestępstw dokonanych przez przybyszów.