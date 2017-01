Szykuje się rewolucja w sprawie rozpatrywania wniosków o azyl

Koniec z wyłudzaniem wjazdów na terytorium RP przez cudzoziemców, głównie Czeczenów. Starający się o status uchodźcy lub ochronę międzynarodową, jeśli nie dostanie takiego statusu, nie wjedzie do Polski – jak ustaliła „Rzeczpospolita", to jeden z pomysłów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na uszczelnienie granic.

Wprowadzenie zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP zapowiedział we wtorek w „Kwadransie politycznym" w TVP Info Mariusz Błaszczak, szef MSWiA. Oględnie stwierdził, że zmiany dotyczyć będą „procedur granicznych". – Chcemy przyspieszyć deportacje tych, którzy nielegalnie wjechali do Polski – zdradził.

Według naszych informacji zmiany będą dla cudzoziemców kolosalne i dotkną wszystkich chcących wjechać na terytorium RP. Celem jest ograniczenie patologii narastającej od kilku lat.

Obecnie cudzoziemcy składają na polskiej granicy wniosek o status uchodźcy i po wjechaniu do Polski, nie czekając na jego rozpatrzenie przez Urząd ds. Cudzoziemców, często znikają. Ruszają do Europy Zachodniej, głównie do Niemiec. Zgodnie z konwencją dublińską odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl obcokrajowca jest to państwo UE, którego granicę jako pierwszą przekroczył. Kraje Unii nie radzą sobie jednak z odsyłaniem „nie swoich" uchodźców.

W ubiegłym roku Urząd ds. Cudzoziemców z powodu zniknięcia wnioskodawcy – chodziło głównie o Czeczenów, którzy od 2016 r. szturmują granicę w Terespolu na przejściu z Białorusią – umorzył ponad 80 proc. złożonych wniosków o status uchodźcy.

– Cudzoziemcy nie byli zainteresowani kontynuowaniem procedury w Polsce i opuścili kraj – przyznaje rzecznik urzędu Jakub Dudziak.

Inny urzędnik, znawca problematyki uchodźczej, mówi: – Nie można nie zauważać problemu. Zmiany są konieczne.

W 2016 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 12,3 tys. cudzoziemców. Łącznie ok. 90 proc. obywatele Rosji (głównie Czeczeni – 9 tys.), Ukrainy (1,3 tys.) i Tadżykistanu (882). Ochronę dostało tylko 390, w tym 129 Rosjan, 97 Ukraińców, 43 Syryjczyków. Statusu odmówiono ok. 2 tys. osób.

MSWiA chce, by cudzoziemiec nie wjeżdżał na terytorium RP, ale czekał na rozpoznanie wniosku poza granicami Polski. Do minimum ma zostać skrócony czas na rozpatrzenie wniosku – urzędy miałyby tylko 28 dni, by wydać prawomocne orzeczenie. Jeśli w tym terminie nie zdążą, cudzoziemca trzeba wpuścić do kraju. 28-dniowy termin jest ogromnym wyzwaniem – dziś rozpatrywanie wniosku przez Urząd ds. Cudzoziemców trwa do pół roku, ale w co trzecim przypadku się przeciąga (dane NIK z 2016 r.). Odwołania od negatywnej decyzji rozpatruje Rada ds. Uchodźców przy Premierze, ale przybysz może się odwołać do sądu i zostać w Polsce kolejnych kilka lat.

– Dwuinstancyjność decyzji, które są wymagane prawem, odwołanie do sądu i możliwość składania po wielekroć wniosków o status powoduje, że ochrona cudzoziemca jest sprowadzona do absurdu. Rekordziści składają po siedem, osiem wniosków na przestrzeni lat i zapewniają sobie wieloletnią ochronę przed wydaleniem z Polski – mówi nam jeden z urzędników.

Pomysły MSWiA na uporanie się z nadużyciami – zdaniem naszych rozmówców – nie naruszają unijnych przepisów. Według urzędników, z którymi rozmawialiśmy, pomysły resortu są jednak kosztowne i wymagają całkowitego przemodelowania urzędów i służb zajmujących się azylantami.

