Reakcja na słowa Morawieckiego. "Ukraińcy to nie uchodźcy"

W Kijowie szeroko komentowana jest noworoczna wypowiedŸ premiera Mateusza Morawieckiego dotyczšcš "tysięcy uchodŸców z Ukrainy".

- Tu nie chodzi o status uchodŸcy, który nadaje państwo. Ukraińcy przyjeżdżajš do Polski, by trochę popracować i odpoczšć, ale w tym przypadku nie można mówić o uchodŸcach. Wszyscy wiedzš, że w Polsce jest dużo Ukraińców, ale to obywatele Ukrainy z ukraińskimi paszportami - w ten sposób rzecznik praw obywatelskich Ukrainy Waleryja Łubkowska skomentowała wypowiedŸ polskiego premiera.

– Na wschodnich rubieżach Unii Europejskiej niezwykle przyczyniamy się do obniżenia napięć. Przyjęliœmy już co najmniej kilkadziesišt, a może nawet sto kilkadziesišt tysięcy uchodŸców z Ukrainy – stwierdził premier Morawiecki w noworocznym wywiadzie dla TVP.

Na poczštku grudnia szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin stwierdził, że "ukraińscy pracownicy ratujš polskš gospodarkę".

Pod koniec ubiegłego roku w Polsce legalnie pracowało około 2 mln Ukraińców.