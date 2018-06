O uchodźcach w warszawskich szkołach

20 czerwca w trzech warszawskich szkołach odbyły się spotkania o dramatycznej sytuacji uchodźców - informuje Onet.

Czego brakuje uchodźcom także w Polsce? Często nie są to pieniądze czy mieszkanie, ale empatia – uważa Jacek Olechowski z Global Dignity Poland. - Oni potrzebują opieki i pomocy – mówi w rozmowie z Onetem.

- Społeczeństwo, jak i politycy cały czas podkreślają, że nie chcą przyjąć uchodźców. A uchodźca to osoba prześladowana, która nie może znaleźć ochrony w swoim własnym kraju. Nieważne, czy tam jest wojna, czy inna forma prześladowania, ta osoba musi uciekać. Nieważne, czy jest biedny, czy bogaty, czy to mężczyzna, czy kobieta, stary, czy młody. On musi uciec I gdzieś się schronić. Uchodźca ucieka przed prześladowaniem – podkreśla Paweł Cywiński, założyciel portalu uchodzcy.info