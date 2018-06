68,5 mln uchodźców w 2017 roku. Kolejny rok z rekordem

Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców ogłosił, że prawie 69 milionów ludzi, którzy uciekli przed wojną, przemocą i prześladowaniami, zostało przymusowo przesiedlonych w zeszłym roku. To piąty z rzędy rekordowy rok

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców stwierdził, że trwające kryzysy w takich miejscach jak Sudan Południowy i Kongo oraz rozpoczęta w zeszłym roku masowa ucieczka muzułmańskiej mniejszości w Birmie doprowadziły do wzrostu masowych przesiedleń w 2017 roku.

Z 68,5 mln osób 16,2 mln to nowi przesiedleńcy, co stanowi ponad 44 tysięcy osoby dziennie. Większość osób była zmuszonych do przesiedlenia niedługo, cześć uciekali z domu wielokrotnie.

UNHCR podaje, że 25,4 mln z 68,5 mln to osoby mieszkające na obszarach objętych konfliktami. Oznacza to wzrost o prawie 3 mln osób w porównaniu z rokiem 2016.

Najwięcej uchodźców wewnętrznych odnotowano w Syrii, Kolumbii, DKR i Afganistanie.

W przypadku uchodźców większość stanowią mieszkańcy Palestyny, Syrii, Afganistanu, Sudanu Południowego, Birmy i Somalii.

85 procent uchodźców znajduje się w krajach rozwijających się, a wielu z nich jest "rozpaczliwie biednych".