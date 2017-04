Niemcy: W miastach brakuje mieszkań dla uchodźców

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Dania: Co drugie odrzucone podanie o azyl zawierało nieprawdziwe informacje

Dania: minister ds. integracji Inger Stojberg zachęca do donoszenie na pizzerie, w których nie mówi się po duńsku

O problemie braku mieszkań w miastach mówiła kanclerz Niemiec w cotygodniowym przesłaniu do obywateli. Materiał w formie nagrania wideo został opublikowany na jej stronie internetowej.

"Muszę zwrócić się do uchodźców, których większość mówi, że chce do dużego miasta, ale tam znalezienie mieszkania obecnie jest wyjątkowo trudne. Dlatego radzę wam osiedlać się w regionach wiejskich, gdzie nie mieszka zbyt dużo ludzi, gdzie na pierwszy rzut oka takie miejsca wydawać się mogą mało interesujące, ale to właśnie tam mieszkańcy mogą lepiej zadbać o uchodźców i jest większa szansa na integrację" - przekazała w swoim apelu Angela Merkel.

Większość uchodźców, którzy przybyli do Niemiec deklaruje, że chce zamieszkać w dużych ośrodkach miejskich. Wiele aglomeracji zaczyna odczuwać trudności finansowe z powodu zwiększających się wydatków. Senat w Hamburgu przedstawił raport, z którego wynika, że w ubiegłym roku na rozlokowanie uchodźców wydano 900 milionów euro, jednak dalej istnieje problem braku kilku tysięcy mieszkań. O podobnym problemie mówią władze Bremy. Senator ds. socjalnych zaapelowała do prywatnych właścicieli, by udostępnili uchodźcom swoje mieszkania.