Francuscy kolejarze i piloci: Będziemy strajkować

Organizacja 10 zwišzków zawodowych w Air France wezwała do drugiego strajku, 30 marca, tuż przed Wielkanocš, niezależnie od ogłoszonego protestu na 23 marca. Z kolei zwišzkowcy na kolei SNFC zapowiedzieli powtarzanie strajków od Wielkanocy do końca czerwca

Intersyndicale w linii lotniczej ogłosiła gotowoœć strajkowš na 30 marca i zapowiedziała zaostrzenie akcji, żeby wymusić spełnienie jej postulatu podwyższenia o 6 procent wynagrodzeń wszystkim pracownikom. Twierdzi, że płace załogi były zamrożone od 2011 roku, w tym czasie inflacja spowodowała, że sš teraz mniej warte. Odrzuciła propozycję dyrekcji rozłożenia w czasie indeksowania zarobków i zapowiedziała na 26 marca posiedzenie dla ustalenia dalszych akcji.

- Dyrekcja Air France nie chciała o niczym słyszeć, ruch zostanie przedłużony i nasili się. I jeœli będzie trzeba, nie ograniczy się do tego — stwierdził szef zwišzku pilotów SPAF Grégoire Aplincourt.

Sekretarz generalny SNGAF, Sćbastien Portal, oœwiadczył, że jego zwišzek wzywa też pracowników pokładowych do demonstrowania 22 marca razem z innymi zwišzkami przeciwko reformie sektora publicznego, która zmierza zwłaszcza do wprowadzenia uznaniowego wynagrodzenia i planów dobrowolnych zwolnień.

Kolejarze przeciwko reformie

Z kolei zwišzki na kolei SNCF zapowiedziały rozpoczęcie od 3 kwietnia, tuż po œwiętach, powtarzajšcych się cyklicznie protestów. Kolejarze nie będš przychodzić do pracy przez dwa dni, ale będš pracować przez pozostałe dni, żeby zachować zarobki. Ta forma protestu ma trwać do końca czerwca.

Pracownicy SNCF zamierzajš protestować przeciwko rzšdowym planom dogłębnej reformy na kolei, która pozbawi nowo zatrudnianych dożywotniego zatrudnienia i statusu pracownika sektora publicznego, zmieni system wynagrodzeń i ograniczy przywileje kolejarzy i ich rodzin (np. bezpłatne lub zniżkowe przejazdy).

Reformę zapowiadał Emmanuel Macron w kampanii wyborczej. Większoœć czytelników największego dziennika "Le Figaro" odpowiedziała w sondażu, że wierzy w zrealizowanie reform przez ekipę prezydenta.

Kolej w połowie winna

Reforma kolei majšca przywrócić jej rentownoœć i dostosować do wolnej konkurencji będzie wprowadzana uchwałami rzšdu, aby nie tracić czasu, z pominięciem parlamentu, co oburzyło całš opozycję, od rozczłonkowanej prawicy po rozbitš lewicę. Poprzednie ekipy sprawujšce władzę nie zajmowały się kolejš, zmuszały jš do gigantycznych inwestycji w TGV, więc dług kolei, głównie działu infrastruktury SNCF Réseaux wzrósł w latach 2010-2016 o 15 mld euro, do astronomicznej sumy 45 mld euro.

- Za co najmniej połowę nie jest odpowiedzialna kolej, ale kolejne rzšdy, które od ponad 20 lat prowadziły politykę nadmiernego inwestowania w TVG, a kolej musiała to brać na siebie — wyjaœniono w głównych wiadomoœciach telewizyjnych stacji France 2.