Hiszpania: poszukiwany Moussa Oukabir

Moussa Oukabir, osiemnastolatek pochodzenia marokańskiego, był prawdopodobnie kierowcą vana, który wjechał w tłum na barcelońskiej La Rambla. Nie jest wykluczone, że brał udział również w nieudanym zamachu w Cambrils, który nastąpił kilka godzin później.

Ponieważ jednak w Cambrils zastrzelono wszystkich pięciu terrorystów, a Oukabira - według nieoficjalnych informacji - wśród nich nie było, mężczyzna najprawdopodobniej nadal pozostaje na wolności.

Spanish police name Moussa Oukabir as suspected driver in Barcelona attack https://t.co/SX9BoR050e