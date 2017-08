Finlandia: Atak nożownika w Turku. Są ranni

Policja informuje, że prowadzi akcję w okolicach placu Puutori-Market i prosi o niezbliżanie się do tej strefy. Ewakuowane zostało centrum handlowe, znajdujące się w okolicy zdarzenia.

Świadkowie zdarzenia mówią o przynajmniej jednym lub kilku słyszanych przez nich odgłosach wystrzałów. Przynajmniej jedna osoba była też widziana leżąca na ziemi, prawdopodobnie martwa - informuje portal yle.fi. Rannych zostało kilka innych osób, w tym kobieta z dziecięcym wózkiem. Tabloid Ilta-Sanomat twierdzi, że rannych zostało pięć kobiet i jeden mężczyzna.

Fińska policja poinformowała na Twitterze, że napastnik został postrzelony w nogę i zatrzymany przez policję. Część mediów informowała początkowo, że napastników było kilku. Później wycofała się z tych informacji, lecz policja oficjalnie poinformowała, że trwają poszukiwania ewentualnych wspólników.

The police is searching for possible more perpetrators in Turku. People are asked to leave and avoid the center of Turku.