Rabin do Żydów z Katalonii: Wyjeżdżajcie do Izraela

Naczelny rabin Katalonii, Meir Bar-Hen, w wywiadzie dla Żydowskiej Agencji Telegraficznej nazwał Hiszpanię "ośrodkiem islamistycznego terroru w Europie" i zaapelował do Żydów, by opuścili Katalonię i przenieśli się do Izraela w związku z możliwością kolejnych zamachów w tym regionie.