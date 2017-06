Janusz Zemke: Coraz więcej władzy oddajemy służbom

Rozmowa rozpoczęła się od tematu narastającej fali terroryzmu, który w ostatnich tygodniach najbardziej dotknął Wielką Brytanię. Co należy zrobić żeby minimalizować ryzyko zamachów? - Myślę, że będą głębsze zmiany, które będą polegały na zawężaniu swobód, które mamy - mówił Zemke.

Jego zdaniem walka z terroryzmem odbije się na prywatności zwykłych obywateli, którzy będą coraz bardziej inwigilowani. - Coraz więcej władzy oddajemy służbom. Należę do tych, którzy mają wobec tego wątpliwości. Terroryści łamią prawo, więc zwiększanie praw służb bardziej będzie uderzało w zwykłych ludzi. Trzeba znacznie radykalniej, ostrzej reagować wobec osób, które do terroryzmu nawołują - mówił Zemke.

- Służby za bardzo zaufały metodom podglądów i podsłuchów, a odpuściły za to pracę z agenturą, z pozyskiwaniem informatorów - uważa eurodeputowany SLD. - W ABW są całe komórki nastawione na rozpoznanie terroryzmu, ale na temat sukcesów służb nie mam wiedzy. Służbom źle służą personalne zmiany. Brakuje w nich stabilizacji - dodał.

Innym wątkiem były powstające Wojska Obrony Terytorialnej, które mogłyby wspierać służby w walce z terroryzmem.

- W ciągu najbliższych lat ma być to grupa ok. 50 tys. zł. - powiedział Zemke. - Jeśli dobrze rozumiem zamysł ministra Antoniego Macierewicza, to jeśli Rosjanie wkroczą, to wojska WOT będą walczyły w okopach na terenie, który dobrze znają. Nie widzę jednak powodów, żeby Rosjanie mieli jednak wkroczyć. Co wtedy będzie robiła Obrona Terytorialna? - pytał europoseł.

Na koniec Zemke powiedział, że nie spodziewa się odwołania szefa MON Antoniego Macierewicza, który poza prezesem PiS, ma swój elektorat wśród wyborców obozu władzy.