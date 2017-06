Stanisław Pięta: Jedyna droga to masowe deportacje muzułmanów do Afryki

Stanisław Pięta, poseł Prawa i Sprawiedliwości

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Masowe deportacje muzułmanów do Afryki, wyburzenie meczetów i wzmocnienie służb specjalnych to dla Stanisława Pięty recepta na walkę z terroryzmem w Europie Zachodniej. - Islamiści przyszli tutaj, by zabić Europejczyków i podporządkować sobie tych, których zabić nie zdążą - powiedział poseł PiS.