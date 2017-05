Salman Abedi dokonał zamachu w Manchesterze

Angela Merkel: Rośnie determinacja do walki z terrorem

Zamach w Manchesterze. Co najmniej 22 ofiary

Abedi urodził się w 1994 roku w Manchesterze. Jego rodzice uciekli z Libii przed reżimem Muammara Kaddafiego. Początkowo mieszkali w Londynie, skąd przenieśli się do Manchesteru.

Zdaniem władz zamachowiec zginął w czasie ataku. Służby czekają na wyniki testu DNA, który potwierdzi tożsamość mężczyzny. Dziś przez służby został zatrzymany brat zamachowca.

Wybuch po koncercie Ariany Grande

W Manchesterze miał miejsce zamach bombowy, w którym zginęły co najmniej 22 osoby, a blisko 120 zostało rannych, z czego 59 trafiło do szpitali. Wybuch, do którego doszło po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande w hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena, jest traktowany przez policję jako atak terrorystyczny.

Do ataku przyznało się Państwo Islamskie. IS wielokrotnie bierze na siebie odpowiedzialność za zamachy terrorystyczne na całym świecie. Dżihadyści przyznali się m.in. do ataku z lipca 2016 w Nicei, gdzie zginęły 84 osoby. Islamski ekstremista dokonał też zmachu z marca br. na Moście Westminsterskim w Londynie.