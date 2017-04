Wybuch w metrze w Petersburgu. Co najmniej 9 zabitych

18:00

17:56

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar wybuchu w metrze w Petersburgu.

W związku z zamachem ukraińskie władze wprowadziły wzmożone środki bezpieczeństwa. Policja utrzyma wzmożoną czujność do 15 maja, który będzie ostatnim dniem konkursu Eurowizji w Kijowie. W tym roku jego gospodarzem jest Ukraina.



17:54

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zakwalifikował wybuch w Petersburgu jako akt terrorystyczny, przy czym śledczy rozpatrują także inne wersje tego zdarzenia.

Jak poinformowała rzeczniczka komitetu Swietłana Pietrienko, wszczęta została sprawa karna dotycząca aktu terrorystycznego. Jednocześnie "śledczy mają zamiar sprawdzić również wszystkie inne możliwe wersje zdarzenia" - dodała rzeczniczka.

17:41

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych z zaniepokojeniem przyjęło doniesienia o wybuchu w metrze w Sankt Petersburgu, w którym zginęli niewinni ludzie" - napisało MSZ w komunikacie rozesłanym do mediów.

"Stanowczo potępiamy wszelkie formy terroryzmu i przemocy. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar i przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia społeczeństwu rosyjskiemu" - głosi dalej komunikat.

"Jednocześnie informujemy, że konsul RP w Sankt Petersburgu pozostaje w kontakcie z miejscowymi służbami i sprawdza, czy w zdarzeniu ucierpieli polscy obywatele. Przypominamy numer dyżurny Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu: +7 921 5730 950. Apelujemy do Polaków przebywających w Sankt Petersburgu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb rosyjskich" - kończy swój komunikat MSZ.

17:39

Ładunek wybuchowy, który w poniedziałek eksplodował w metrze w Petersburgu, miał siłę rażenia odpowiadającą 300 gramom trotylu. Niewykluczone, że użyto w nim elementów zwiększających siłę rażenia - podała telewizja Rossija24.

Federalna Służba Bezpieczeństwa potwierdziła, że takie elementy znajdowały się w ładunku, który znaleziono na innej stacji metra - Płoszczad Wosstanija - i który nie eksplodował.

17:36

Rosyjska minister zdrowia Weronika Skworcowa poinformowała, że w eksplozji w metrze zginęło łącznie 10 osób - siedem na miejscu, jedna osoba zmarła ambulansie w drodze do szpitala, a dwie już w szpitalach.

17:18

Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini złożyła kondolencje rodzinom ofiar wybuchu, do którego doszło w metrze w Petersburgu. Zaznaczyła, że Unia Europejska potępia wszelkie akty przemocy.

- Myślami jesteśmy z rosyjskim narodem, a zwłaszcza tymi, którzy stracili najdroższe im osoby w dzisiejszej eksplozji w metrze w Petersburgu. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia tym, którzy zostali ranni - oświadczyła Mogherini.

Kondolencje przekazała na ręce szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa.

17:01

Telewizja REN TV opublikowała kadr z kamer wideo. Widać na nim ubranego na czarno mężczyznę w czarnym nakryciu głowy. Agencje informacyjne, które podały informację o nagraniu z kamer wideo, nazywają domniemanego sprawcę "organizatorem wybuchu".

16:58

Rosyjskie ministerstwo zdrowia podaje informację o 47 rannych w wybuchu osobach.

16:50

Wizerunek domniemanego napastnika, który podłożył bombę w wagonie metra, został uwieczniony na monitoringu - podaje agencja Interfax. Wg niej bomba miała być umieszczona w pozostawionej w metrze walizce.



16:47

- Władze rosyjskie od dłuższego czasu spodziewały się, że może nastąpić nasilenie działań terrorystycznych - stwierdził w Polsat News gen. Bogusław Pacek.



16:43

Rzecznik Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego Andriej Preżdomski poinformował oficjalnie, że agenci służb znaleźli i dezaktywowali inny ładunek w petersburskim metrze. Został on znaleziony na stacji Płoszczad Wosstanija.

16:29

W Sankt Petersburgu trwa akcja ratunkowa.

16:22 CO WIEMY O ZDARZENIU W SANKT PETERSBURGU

O godz. 14:40 lokalnego czasu w pociągu metra doszło do wybuchu pomiędzy stacjami Siennaja Płoszczad i Tiechnołogiczeskij Institut

Do wybuchu doszło prawdopodobnie w trzecim wagonie składu

Oficjalne rosyjskie źródła podają informację o co najmniej 10 zabitych - tak powiedział gubernator Sankt Petersburga Gieorgij Połtawczenko. Rannych jest przynajmniej 20 osób.

Na miejscu wybuchu pracują już śledczy

Nie potwierdziły się informację o kolejnych wybuchach (początkowo informowano o dwóch), ani o kolejnych ładunkach, które nie eksplodowały.

Metro w Sankt Petersburgu jest obecnie nieczynne.

16:18

- Mogę wyrazić współczucie i kondolencje, współczucie dla rodzin, które straciły swoich bliskich. Natomiast kto i dlaczego to zrobił, oczywiście nie wiemy - powiedział szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski dziennikarzom w Luksemburgu, gdzie obywała się narada unijnych ministrów ds. zagranicznych.

16:04

Przedstawiciel rosyjskiej prokuratury generalnej Aleksandr Kuriennoj w wypowiedzi przekazanej przez media uznał poniedziałkowy wybuch w petersburskim metrze za zamach terrorystyczny.

- W najbliższym czasie razem z kolegami z organów ścigania będziemy pracować nad tym, by zminimalizować następstwa tego aktu terrorystycznego, a także wyjaśnić wszelkie okoliczności, które pomogły w jego przeprowadzeniu - powiedział Kuriennoj, cytowany przez portal RBK.

16:02

Była tylko jedna eksplozja - poinformował oficjalnie Andriej Preżdomski, szef centrum informacyjnego Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego.

Eksplozja miała miejsce o godz. 14:40 czasu lokalnego, kiedy pociąg metra jechał ze stacji Siennaja Płoszczad do Tiechnołogiczeskij Institut.

Wcześniej reporterzy informowali, że były dwie eksplozje. Przyczyna wybuchu nie jest wciąż znana. Źródła rosyjskiej agencji Interfax mówią, że bomba znajdowała się w trzecim wagonie składu.

15:56

Wszystkie stacje metra w Sankt Petersburgu zostały zamknięte. Andriej Preżdomski, szef centrum informacyjnego Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego powiedział w telewizji, że ewakuacja została zakończona.

- Osoby ranne otrzymały pomoc. Teraz specjaliści z FSB i technicy pracują na miejscu zamachu razem ze śledczymi. Myślę, że szybko ustalą, co się stało - powiedział.

15:52

MSZ informuje:

15:49

Mapa z zaznaczonymi stacjami, pomiędzy którymi doszło do eksplozji, oraz najbliższymi celami, które mogły wywołać zainteresowanie terrorystów.

15:48

Narodowy Komitet Antyterrorystyczny oficjalnie potwierdził, że w Sankt Petersburgu doszło tylko do jednej eksplozji.

15:36

Kondolencje i wyrazy solidarności bliskim ofiar wybuchu w petersburskim metrze przekazał polski MSZ. Podkreślono, że polski konsul w Petersburgu pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami i wyjaśnia, czy wśród ofiar są polscy obywatele.

15:33

Prezydent Rosji złożył kondolencje rodzinom ofiar.

15:29

W Petersburgu na stacji metra Płoszczad Wosstanija znaleziono ładunek wybuchowy, który nie eksplodował. Jest obecnie neutralizowany przez saperów.

15:23

Rosyjskie media informują, że w Petersburgu nie doszło do ataku samobójczego. Podłożone bomby prawdopodobnie miały zdalnie sterowane zapalniki.

15:20

Reuters poinformował, powołując się na źródła w służbach porządkowych, że w Petersburgu doszło tylko do jednej eksplozji, która miała miejsce między dwoma stacjami.

15:13

Lokalne media informują, że trzeci ładunek wybuchowy został znaleziony na stacji przy Placu Powstania.

15:10

- Wiele wskazuje na ślad islamski - skomentował dla RMF FM ekspert do spraw terroryzmu Wojciech Szewko. - Sposób działania napastników jest podobny do poprzednich ataków, za którym stali islamiści. - Państwo Islamskie ma od zawsze Rosję za jednego z głównych wrogów, ze względu na politykę zagraniczną w różnych stronach świata. Także ze względu na zaangażowanie w Syrii i na Kaukazie - powiedział Szewko.

15:02

Co najmniej 50 osób zostało rannych w wyniku eksplozji - podał TASS, powołując się na rzecznika prasowego lokalnego gubernatora. W rejon, w którym doszło do eksplozji, skierowano 17 karetek, ich liczba będzie się zwiększać.

14:58

Władimir Putin złożył kondolencje rodzinom ofiar eksplozji w metrze.

14:55

Interfax podaje, że co najmniej 20 osób zostało rannych. Jeden z ładunków wybuchowych miał być wypełniony żelaznymi elementami.

14:53

Wszystkie stacje metra w Petersburgu zostały zamknięte.

14:50

14:48

W Petersburgu miało dziś dojść do spotkania prezydentów Rosji i Białorusi - Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Putin oświadczył już, że służby badają przyczyny eksplozji i nie wykluczają zamachu terrorystycznego.

14:47

Narodowy Komitet Antyterrorystyczny (NAK) potwierdził, że w eksplozji w metrze w Petersburgu zginęło 10 osób. Według służb ratowniczych, cytowanych przez agencję Reutera, do wybuchów doszło w dwóch wagonach na dwóch stacjach metra. Eksplozje nastąpiły ok. godz. 14:30 czasu lokalnego.

14:35

14:30

Interfax poinformowała, że w metrze słyszano dwie eksplozje. RIA Nowosti pisze z kolei o wybuchu na dwóch stacjach metra.

14:20

Cytowany przez agencję Reuters świadek twierdzi, że w rejon wybuchu skierowano co najmniej 8 karetek.

14:15

Trwa ewakuacja stacji Siennaja Płoszczad, która położona jest w samym centrum Petersburga. W związku z eksplozją zamknięto siedem stacji - podają źródła. Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych informuje, że otrzymało sygnały o zadymieniu w metrze. Doniesienia te są obecnie weryfikowane.

14:10

Agencje prasowe, powołując się na świadków, informują o głośnym huku na stacji Siennaja Płoszczad i silnym zadymieniu.