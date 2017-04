Sztokholm: Ciężarówka wjechała w ludzi. Policja zatrzymała podejrzanego o atak

21:48

Osoba aresztowana przez policję to ten sam mężczyzna, który znajdował się na dystrybuowanych przez media zdjęciach z podejrzanym - oznajmili przedstawiciele szwedzkiej policji na konferencji prasowej. Nie jest wciąż jasne, czy zatrzymany jest jedyną osobą, która znajdowała się w kabinie ciężarówki. Nie wiadomo też, czy nie aresztowany nie miał wspólników, ale policja tego nie wyklucza.

Mężczyzna aresztowany przez szwedzką policję

Foto: AFP

21:45

Szwecja ogłosiła wprowadzenie kontroli na granicach. Ma do niego dojść prawdopodobnie jeszcze dziś w nocy, po wyrażeniu zgody przez rząd. Nie wiadomo, jak długo kontrole zostaną utrzymane.

21:21

Moment ataku zarejestrowała kamera przemysłowa w jednym ze sklepów. Nagranie pokazało TVP Info.

21:01

Policja oficjalnie: 4 zabitych, 15 rannych, ale jest to dopiero "wstępny bilans ofiar".

20:57

Szwedzka policja potwierdziła Reutersowi, że zatrzymała jedną osobę podejrzewaną o udział w zamachu.

20:41

Z kolei gazeta Svenska Dagbladet? powołując się na policję właśnie podała na twitterze informację o czterech śmiertelnych ofiarach zamachowca.

20:35

W wyniku ataku jedna osoba zmarła w szpitalu, a 15 zostało rannych - podały lokalne władze. Dziewięć osób jest w stanie poważnym.

Wcześniej media i policja informowały o większej liczbie ofiar.

20:30

Gazeta "Aftonbladet" poinformowała, że aresztowała osobę podejrzewaną o piątkowy atak w centrum miasta. Do ujęcia miało dojść w miejscowości Märsta, 40 km od szwedzkiej stolicy. Wg gazety zatrzymany przyznał się do ataku. Policja nie potwierdza póki co tych informacji.

20:22

Nadal po Sztokholmie nie jeżdżą autobusy komunikacji miejskiej. Z ruchu wyłączone są też dwie stacje metra, położone najbliżej miejsca ataku.

20:07

Metro w Sztokholmie zaczęło działać, ale można spodziewać się zakłóceń - poinformowała sztokholmska policja.

19:40

Rzecznik kompanii Spendsrup, która była właścicielem ciężarówki użytej do ataku, odniósł się do doniesień medialnych w szwedzkim radiu. Wg niego kierowca samochodu zatrzymał się z dostawą przy restauracji na ulicy Drottninggatan. W chwili, gdy próbował otworzyć z tyłu drzwi do ciężarówki, zamaskowany mężczyzna wskoczył do kabiny i odjechał. Kierowca browaru próbował go gonić. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.

19:35

Po domniemanym ataku terrorystycznym w Sztokholmie policja odcięła w piątek po południu centrum miasta - pisze w swojej depeszy PAP.



- Specjalne miejsca przygotowano dla osób, które znalazły się w centrum miasta i nie mają jak wrócić do domu - powiedziała Towe Hagg ze sztokholmskiej policji. Miejsca dla potrzebujących otworzyły także Szwedzki Czerwony Krzyż oraz szwedzki Kościół ewangelicko-augsburski. Część osób zdecydowała się wracać do domów pieszo.



W całym mieście ewakuowano centra handlowe oraz odwołano większość imprez kulturalnych. Nie działają kina. W sklepach spożywczych i restauracjach w innych dzielnicach miasta ustawiają się kolejki. Ludzie wykupują podstawowe produkty na zapas

19:20 CO AKTUALNIE WIEMY



Szwedzka policja o 14:53 otrzymała powiadomienie o ciężarówce, która rozjeżdżała przechodniów i uderzyła w ścianę centrum handlowego w Sztokholmie.

Użyta do ataku ciężarówka, należąca do browaru Spendrups, została wcześniej skradziona podczas dostawy towaru do restauracji.

W ataku zginęły co najmniej trzy osoby, a osiem zostało rannych, jednak policja nie podaje oficjalnych informacji w tym temacie.

W Sztokholmie nie działa komunikacja publiczna, wyłączony z ruchu jest dworzec kolejowy.

W mieście wiele ulic jest zablokowanych przez policję.

Policja nie przyznaje, czy złapała zamachowca, choć prowadzi przesłuchania aresztowanych osób.

Scenariusz ataku był podobny do zamachów, których dokonano wcześniej przy użyciu ciężarówek w Nicei oraz Berlinie.

19:02

Szwedzka policja poinformowała, że zatrzymała i aktualnie przesłuchuje dwie osoby podejrzewane o związek z zamachem.

18:59

40-letni australijski turysta Glen Foran był świadkiem ataku. - Obróciłem się i zobaczyłem ciężarówkę jadącą prosto na mnie. Pojazd jechał od krawężnika do krawężnika, ale nie wyglądało to, jakby kierowca stracił kontrolę. Wyglądało, jakby celowo chciał rozjechać ludzi. Uderzył w przechodniów, to było straszne. Uderzył w wózek dziecięcy i go zdemolował" - powiedział Australijczyk, cytowany przez The Telegraph.

18:52

Wszystkie pociągi do i z dworca w Sztokholmie zostały anulowane do końca dnia. Wcześniej główna stacja w szwedzkiej stolicy została ewakuowana.

Ewakuacja dworca w Sztokholmie

Foto: AFP

18:31

Wyrazy współczucia na twitterze skierował do Szwedów prezydent Andrzej Duda.

Myśli i modlitwy biegną ku Sztokholmowi. Ku duszom Zabitych, cierpieniu Rannych, rozpaczy i trwodze Najbliższych. Niech nikt nie będzie sam. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 7, 2017

18:30

Kondolencje na ręce Karola Gustawa złożył rosyjski prezydent Władymir Putin. Przypomnijmy, kilka dni temu do ataku na pociąg metra doszło w Sankt Petersburgu. "W naszym kraju ludzie wiedzą, a nie tylko słyszą, jak okrutny jest międzynarodowy terroryzm. W tym trudnym czasie Rosjanie łączą się w bólu z mieszkańcami Szwecji" - napisał Putin.

18:27

Liczba ofiar ataku wciąż pozostaje niejasna. Szwedzki nadawca SVT informował o co najmniej 5 osobach zabitych, ale inne lokalne media wciąż informują o 3 ofiarach. Policja powiedziała, że na tę chwilę nie jest możliwe potwierdzenie liczby ofiar i trzeba czekać na komunikat służb medycznych.

- Nie wiemy, czy to pojedynczy incydent, czy możemy spodziewać się kolejnych - powiedział na konferencji oficer Mats Lofving. - Policja patroluje kilka strategicznych miejsc o szczególnym znaczeniu - dodał.

18:23

Szwedzka policja publikuje zdjęcie osoby, podejrzanej o związek z atakiem w Sztokholmie.

Foto: Svenska Dagbladet

18:12

Szwedzkie służby bezpieczeństwa nie miały wcześniej żadnych sygnałów dotyczących ataku w stolicy - poinformowała na konferencji prasowej policja.

18:02

W geście solidarności z ofiarami ze Sztokholmu, Paryż wyłączy dziś iluminację na wieży Eiffela. Także Brama Brandenburska w Berlinie nie będzie dziś podświetlona.

17:52

Przedstawiciele szwedzkiej policji na konferencji prasowej oświadczyli, że nie mogą podać w tej chwili żadnej oficjalnej informacji o liczbie zabitych i rannych w Sztokholmie.

17:50

Ponieważ transport publiczny w Sztokholmie został wstrzymany, mieszkańcy, którzy nie mogą dostać się do domów, organizują się w mediach społecznościowych przy pomocy hasztagu #openstockholm. Każdy może znaleźć tam miejsce, gdzie może tymczasem się schronić lub podróżować prywatnym samochodem. Pojawiają się nawet propozycje udzielenia noclegu potrzebującym.

17:40

Szwedzka policja publikuje zdjęcie zamachowca.

UPDATE: Police in Stockholm publish photos? of the truck ramming attack suspect, major manhunt underway. pic.twitter.com/IMjhyUdiU8 — News_Executive (@News_Executive) 7 kwietnia 2017

17:35

Policja nie znalazła w rozbitej ciężarówce żadnych materiałów wybuchowych.

Przedstawiciele szwedzkiej policji podczas konferencji prasowej oświadczyli, że nie potwierdzają informacji o zabitych i rannych w Sztokholmie.



Foto: AFP

17:14

Policja w Norwegii wzmacnia środki bezpieczeństwa. Funkcjonariusze w największych norweskich miastach i na lotnisku w Oslo będą nosić broń, czekając na dalsze informacje w sprawie ataku terrorystycznego w Sztokholmie.

17:11

Nadal nie kursuje metro w Sztokholmie oraz podmiejska kolej. Zamknięty jest też główny dworzec.

17:09

Nikt nie został jak dotąd aresztowany w związku z zamachem - poinformowała szwedzka policja.

17:07

Moje serce jest dziś ze Sztokholmem. Moje myśli są z ofiarami, ich rodzinami i przyjaciółmi dzisiejszego okropnego zamachu - napisał Donald Tusk.

My heart is in #Stockholm this afternoon. My thoughts are with the victims and their families and friends of today's terrible attack. — Donald Tusk (@eucopresident) 7 kwietnia 2017

17:05

Policja aresztowała dwie osoby, ale nadal poszukuje mężczyzny ubranego w zieloną kurtkę, białe buty i szarą bluzę z kapturem.

17:02

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych z zaniepokojeniem przyjęło doniesienia o tragicznym zdarzeniu w centrum Sztokholmu, gdzie ciężarówka wjechała w tłum ludzi" - czytamy w komunikacie wydanym przez polski MSZ.



"Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar i przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia społeczeństwu i władzom Królestwa Szwecji. Jednocześnie informujemy, że konsul RP w Sztokholmie pozostaje w kontakcie z miejscowymi służbami i sprawdza, czy w zdarzeniu ucierpieli polscy obywatele. Przypominamy numer dyżurny Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie: 0046-(0)709-220-892." - pisze ministerstwo spraw zagranicznych.

16:55

Policja aresztowała dwie osoby podejrzane o związek z zamachem. Nie wiadomo jeszcze, czy obie znajdowały się w ciężarówce w chwili ataku.

16:48

Jean-Claude Juncker: Solidaryzujemy się ze Szwedami. Atak na którekolwiek z państw członkowskich Unii jest atakiem na nas wszystkich.

We stand in solidarity with the people of #Sweden. An attack on any of our Member States is an attack on us all https://t.co/YDYiHoKkSV — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 7 kwietnia 2017

16:43

Na twitterze pojawiły się zdjęcia z ujęcia domniemanego zamachowca.

UPDATE: More photos show the police arresting the Terrorist after he rammed a hijacked truck into a shopping centre in Stockholm pic.twitter.com/jERzsxlSSz — News_Executive (@News_Executive) 7 kwietnia 2017

16:38

Szwedzka rodzina królewska jest w szok. - Ja i cała rodzina królewska z wielkim przerażeniem przyjęliśmy informację o zamachu, który miał miejsce po południu w Sztokholmie - powiedział król Karol XVI Gustaw. - Śledzimy rozwój wydarzeń, ale nasze myśli są teraz przede wszystkim ze zmarłymi i ich rodzinami - dodał.

16:36

Siły specjalne policji otoczyły główny dworzec kolejowy w Sztokholmie i przeprowadziły ewakuację stacji.

16:34

Według mediów, sprawca ataku ma około 25-30 lat.

Här grips en misstänkt person av polis i Stockholm.https://t.co/YSDkE6sHHD pic.twitter.com/o7LQlfmACN — Expressen (@Expressen) 7 kwietnia 2017

16:27

Dziennik Telegraph informuje o już pięciu ofiarach zamachu.

16:25

Szwedzka policja oficjalnie potwierdziła kolejną ofiarą zamachu w centrum miasta. Liczba zabitych wzrosła do trzech.



16:18

Premier Szwecji poinformował, że jedna osoba została aresztowana w związku z atakiem.

UPDATE: Photo shows the moment police arrest the terrorist who rammed a hijacked truck into a shopping centre in Stockholm, Sweden pic.twitter.com/0ZrH9UpsyZ — News_Executive (@News_Executive) 7 kwietnia 2017

16:16

Budynki rządowe w Sztokholmie otoczone kordonem. Szwedzkie służby bezpieczeństwa odcięły m.in. siedzibę rządu, budynek parlamentu i zamek królewski.

16:13

Zdarzenie w Sztokholmie jest kolejnym incydentem z wykorzystaniem ciężarówki. Poprzednio terroryści w podobny sposób atakowali w Nicei i w Berlinie.

16:09

Konsul RP w #Sztokholm jest w kontakcie z miejscowymi służbami. Ustalamy, czy wśród ofiar są Polacy. @PLinSweden @PolakZaGranica — MSZ RP???? (@MSZ_RP) 7 kwietnia 2017

16:05

- Szwecja została zaatakowana. Wszystko wskazuje na to, że był to atak terrorystyczny - powiedział szwedzki premier Stefan Lofven.

16:00

Szwedzka kompania piwna Spendrups, która jest właścicielem ciężarówki, poinformowała, że pojazd został dziś porwany w ciągu dnia. - To jeden z naszych samochodów dystrybucyjnych, który obsługuje dostawę. W czasie dostawy do restauracji Caliente ktoś wskoczył do kabiny i odjechał ciężarówką - powiedział agencji prasowej TT dyrektor ds. komunikacji firmy Marten Lyth.

15:58

Gazeta "Expressen" powołując się na służby medyczne, informuje o 5 ofiarach śmiertelnych.

15:56

Informację o dwóch ofiarach zdarzenia podało szwedzka policja.

Incydent miał miejsce na popularnej wśród mieszkańców ulicy Drottninggatan w centrum miasta. Pojazd uderzył w dom towarowy.

Służby nie informują, czy zdarzenie ma podłoże terrorystyczne.

"Pojazd jechał prosto w tłum" - pisze na swojej stronie internetowej gazeta "Aftonbladet". Media podają, że ludzie w popłochu opuszczają miejsce zdarzenia. Cytują też świadków, którzy mówią o chaosie tam panującym. Na miejsce przyjechały radiowozy policji i karetki pogotowia. Policjanci proszą mieszkańców, by omijać centrum miasta.

Agencja AFP informuje o strzałach, które słyszane były na miejscu zdarzenia. Reporter STV relacjonuje, że po mieście jeździ policyjny radiowóz, z którego funkcjonariusze wołają: "ostrzeżenie przed aktem terroru"

Reuters informuje, że policja otoczyła kordonem obszar w centrum szwedzkiej stolicy. Rzecznik lokalnej policji Towe Hägg powiedział, że informację o zdarzeniu służby otrzymały o godz. 14:53.

15:54: Swedish brewery company Spendrups, which owns the truck, said it had been hijacked earlier in the day.

"It's one of our distribution vehicles which runs deliveries. During a delivery to the restaurant Caliente someone jumped into the driver's cabin and drove off with the car, while the driver unloads," communication director Marten Lyth told the TT news agency.

Według mediów, sprawca ataku ma 25-30 lat.



