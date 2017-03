Strzelanina w Londynie. Policja: Incydent terrorystyczny

Dziś kończymy już relację. Najnowsze informacje już rano na rp.pl.

23.00

W Londynie trwa śledztwo dotyczące dzisiejszego ataku. Premier Theresa May zapowiedziała, że zaplanowane na jutro kolejne posiedzenie parlamentu odbędzie się zgodnie z planem. "A londyńczycy, tak jak wszyscy ludzie z całego świata, którzy przyjechali odwiedzić naszą stolicę, wstaną jutro i będą żyć jak co dzień" - powiedziała brytyjska premier w orędziu.

@theresa_may statement says it all. Proud to live and work in London. pic.twitter.com/fIpeKWL6m6 — Divya Kohli (@DivyaKohliITV) 22 marca 2017

22.30

Miejsce ataku nie było przypadkowe - stwierdziła premier Theresa May. - terroryści chcieli uderzyć w serce naszej stolicy.

“The location of this attack was no accident,” Theresa May says of London incidenthttps://t.co/al7TAzSfgY pic.twitter.com/ifvYtL1lLj — tirta news (@TirtaNews) 22 marca 2017

22.00

Czy wiecie, że spacerowanie z flagami ISIS wokół londyńskiego Parlamentu jest całkowicie legalne w UK? #Londonhttps://t.co/CcHPO9GXX8 pic.twitter.com/e3VYXieuuP — Maryla Ossowska (@MarylaOssowska) 22 marca 2017

21.52

Portale społecznościowe obiegło zdjęcie brytyjskiego posła i wiceministra spraw zagranicznych Tobiasa Elwooda, który rzucił się na ratunek ranionemu przez napastnika policjantowi.



21.40

21.30

Londyńska policja prosi o pomoc wszystkich świadków.

If anyone sees anything suspicious or that causes them concern please call 0800 789 321 ASAP – always call 999 in an emergency #London — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 marca 2017

21.18

Please read my statement on today’s attack in London, UK: https://t.co/gEY8rleNnz — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 22 marca 2017

21.00

Media wycofują się z wcześniejszych teorii dotyczących sprawcy ataku. Okazuje się, że Abu Izzadeen, w styczniu 2016 roku skazany na dwa lata więzienia, rzeczywiście odbywa karę.

Confirmed from multiple sources - official and community - that Trevor Brooks NOT attacker. He's still in jail despite what others report. — Dominic Casciani (@BBCDomC) 22 marca 2017

Tym samym personalia napastnika wciąż pozostają nieznane.

20.45

Coraz więcej mediów informuje, że to Abu Izzadeen, radykalny muzułmański duchowny, jest sprawcą dzisiejszego ataku w Londynie.

BREAKING: The terrorist behind the London rampage was identified as Abu Izzadeen, a radical Muslim cleric https://t.co/obQeynYGFo pic.twitter.com/dqcsQFiZse — New York Post (@nypost) 22 marca 2017

20.20

Z ostatnich informacji wynika, że część posłów udało się wyprowadzić z parlamentu, przebywają w Opactwie Westminsterskim. Policja przyznaje, że napływa tak wiele informacji z tak wielu źródeł, że nie potrafi na razie przedstawić dokładnej chronologii wydarzeń i dopiero zbiera informacje.

Po śmierci jednego z funkcjonariuszy Scotland Yardu na gmachu głównym policji flagę spuszczono do połowy masztu.

Trwa akcja policji. Co najmniej kilka dni nie będzie dostępu do Westminster.

20.03

Pojawiają się pierwsze informacje dotyczące potencjalnego podejrzanego o przeprowadzenie dzisiejszego ataku w Londynie.

What we know about suspected London terrorist Abu Izzadeen https://t.co/ypO9iLYQi3 #MakeAmericaGreatAgain pic.twitter.com/R4gTV8XFn5 — President Trump 2017 (@Mrtrump2017) 22 marca 2017

Według mediów ma to być Abu Izzadeen, były chrześcijanin Trevor Brooks, w styczniu 2016 roku skazany na 2 lata więzienia.



Abu Izzadeen (Trevor Brooks) was jailed for two years in Jan 2016. How was he roaming the London streets today? pic.twitter.com/gGRyFbwH8k — F. Jeffery (@Natsecjeff) 22 marca 2017

19.50

Środowego ataku w pobliżu gmachu parlamentu w Londynie dokonał prawdopodobnie jeden napastnik - podał oficer antyterrorystycznych jednostek policji, informując jednocześnie, że przynajmniej jeden mężczyzna z nożem wszedł na teren parlamentu.

Podczas konferencji prasowej podano ponadto, że operacja policji wciąż jest kontynuowana. Oficer potwierdził również, że samochód, który jechał po Moście Westminsterskim, taranował przechodniów i policjantów.

19.48

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wyraził solidarność z ofiarami ataku w Londynie, zapewniając przy tym, że Europa wspiera Wielką Brytanię w walce z terroryzmem i gotowa jest nieść jej pomoc.

My thoughts are with the victims of the Westminster attack. Europe stands firm with the UK against terror and ready to help. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 marca 2017

19.46

Przebieg dzisiejszego ataku:

Rest easy to all those that lost their lives in the Marauding Attack today in London. pic.twitter.com/Q4LEb8QDrE — AscentDesigns (@AscentDesignsUK) 22 marca 2017

19.41

Oświadczenie Sekretarza Stanu Rexa Tillersona @StateDept w sprawie ataku w Londynie #London pic.twitter.com/4Cw3vmMjBU — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) 22 marca 2017

19.38

Wśród poszkodowanych w dzisiejszym ataku jest troje uczniów francuskiej szkoły w Londynie.

19.35

19.25

Również prezydent USA Donald Trump, na bieżąco informowany o sytuacji w Londynie, w rozmowie telefonicznej zapewnił premier Theresę May "o swym pełnym poparciu".

Sekretarz stanu Rex Tillerson wydał oświadczenie, w którym złożył kondolencje oraz podkreślił, że USA "potępiają te straszne akty przemocy" i że "dla ofiar nie ma żadnej różnicy, czy dokonały ich jednostki z zaburzeniami, czy terroryści".

Z kolei rzecznik Departamentu Stanu Mark Toner zapewnił o gotowości USA do udzielenia Wielkiej Brytanii wszelkiego wsparcia.

19.05

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapewniła Brytyjczyków "o solidarności w walce z terroryzmem".

19.00

Konferencja Scotland Yard: Dzisiejsze wydarzenia rozpoczęły się od rajdu samochodu przez Most Westminsterski, który wjechał w przechodzących nim ludzi i ranił pieszych, wśród nich trzech funkcjonariuszy policji. Następnie auto uderzyło w ogrodzenie parlamentu. Pasażer auta lub jego kierowca nożem zaatakował policyjną ochronę parlamentu.

Jeden z jej funkcjonariuszy zmarł.

W sumie w ataku zginęły cztery osoby, w tym policjant i napastnik.



The Latest: Police say four died in the terror incident in London, including an attacker and a police officer. https://t.co/TTbMGSu35o — The Associated Press (@AP) 22 marca 2017

Co najmniej 20 osób jest rannych.

Budynek Parlamentu jest zamknięty, brytyjska policja zamknęła obszar wokół budynku, zamykając ruch.

W śledztwo zaangażowane są służby zwalczania terroryzmu.

Scotland Yard zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni londyńczycy mogą się spodziewać większej liczby funkcjonariuszy na ulicach. Zaapelował też do świadków zdarzenia o przekazywanie informacji, a wszystkich mieszkańców miasta o alarmowanie służb w przypadku niepokojących sygnałów.

18.40

Według dziennikarzy BBC, relacjonujących wydarzenia w Londynie, w ataku mogło uczestniczyć dwóch napastników.

Obok wcześniejszych informacji świadków, że napastnikiem był Azjata w średnim wieku, pojawiają się relacje innych świadków: jeden z atakujących to biały, łysy mężczyzna, drugi - czarnoskóry z kozią bródką.

18.30

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, że Jarosław Kaczyński zostanie w Londynie do jutra, w oczekiwaniu na decyzję, czy dojdzie do spotkania z premier May.

18.23

Dzisiejszy atak w Londynie przypadł w rocznicę ubiegłorocznego zamachu w Brukseli.

This terror attack near to the Parliament building in London has taken place of the first anniversary of the Brussels ISIL attack. — euronews (@euronews) 22 marca 2017

18.20

Spotkanie brytyjskiej premier z liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim zostało odwołane. Tę nieoficjalną jeszcze informację podała TVN24.

18.10

W Londynie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego COBRA, zwołanego przez premier Theresę May.

17.56

Pojawiają się informacje, że zamachowcem był mężczyzna w średnim wieku o azjatyckich rysach twarzy.

"Witnesses described seeing a middle-aged Asian man carrying a knife and running on the bridge." - The Times #parliament #london #attack — // (@JoseGuequi) 22 marca 2017

17.45

Policja: jako pierwsze otrzymaliśmy wezwania z Mostu Westminsterskiego. Kilka stacji metra jest zamkniętych, aby ułatwić akcję ratunkową. Trwa śledztwo.

London Police: Multiple injuries including police officers. https://t.co/EMtm9W8ZUS pic.twitter.com/U6FelEqU3O — Fox News (@FoxNews) 22 marca 2017

Policja prosi osoby, które zarejestrowały atak, aby przekazały swoje nagrania policji. Apeluje też, aby wszyscy, którzy dostrzegą jakieś podejrzane sygnały, informowali służby.

Londyńskie służby zostały wzmocnione o dodatkowe siły.

Według mediów zginęły dwie osoby oraz napastnik. Policja poinformowała, że jest "szereg ofiar", ale nie padły żadne szczegółowe informacje.

17.44

Nieoficjalnie: W ataku w Londynie zginęły dwie osoby - kobieta ranna na Moście Westminsterskim i policjant, zaatakowany przez zamachowca przed Parlamentem. Rannych jest kilkanaście osób, wśród nich są poszkodowani w stanie krytycznym.

17.38

Londyńskie City i Most Westminsterski są zamknięte.

17.35

Posłowie w 20-osobowych grupach opuszczają budynek parlamentu.

17.18

Świadkowie potwierdzają, że brytyjskie służby zareagowały na wydarzenie w ciągu kilku minut od rozbicia się samochodu na Moście Westminsterskim.

17.11

London latest:



- Terrorist "incident"

- Multiple gunshots

- Car hits people

- "10 injured"https://t.co/sasfLMyAe0 https://t.co/lMHeVGwZeH — Bloomberg (@business) 22 marca 2017

17.08.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek zapewniła, że prezes PiS Jarosław Kaczyński i osoby mu towarzyszące sa bezpieczne i czekają na informacje, czy i o której dojdzie do spotkania z brytyjską premier.

17.00

Policja oficjalnie poinformowała, że w Londynie doszło do incydentu terrorystycznego.

Police say London Parliament attack declared a terrorist incident, full 'counterterrorism investigation' underway. https://t.co/HUpAVLt3L8 — The Associated Press (@AP) 22 marca 2017

16.59

Telewizja BBC informuje, że w pobliżu Pałacu Westminsterskiego znaleziono podejrzany pojazd. Kilka przecznic w okolicach Westminster jest zamkniętych, dotyczy to obszaru ok. 500 jardów wokół parlamentu.

16.45

WATCH: Eyewitness to BBC: Car mowed down several people on Westminster Bridge in London near British Parliament: https://t.co/byE6eoqNfq pic.twitter.com/zW1KRR0O7o — Good Morning America (@GMA) 22 marca 2017

16.35

Początkowo zamknięta została część londyńskiego metra. Dotyczyło to odcinków metra w pobliżu Parlamentu. W tej chwili wszystkie pociągi jeżdżą, nie zatrzymują się jedynie na stacji Westminster.

16.30

Spotkanie Theresy May z liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim, które miało mieć miejsce dziś o 16.30, zostało na razie odwołane. Nie wiadomo, czy zostało jedynie opóźnione, przesunięte na inny termin lub w ogóle się nie odbędzie.

16.05

Pojawiły się również informacje o samochodzie, który w pobliżu budynku Parlamentu wjechał w grupę ludzi, raniąc kilka z nich. Samochód rozbił się o ogrodzenie Pałacu Westminsterskiego. To właśnie kierowca tego samochodu miał z nożem podbiec do strażników przed Parlamentem.

This is the scene beside Westminster Bridge in London right now https://t.co/wkWqyZBhb9 pic.twitter.com/GhzMfmRW1G — Bloomberg (@business) 22 marca 2017

15.57

Na Downing Street zbiera się sztab kryzysowy w związku z zajściami. Na razie nie ma potwierdzonych informacji, że Londyn stal się obiektem ataku terrorystycznego.

Attacks in London. News breaking now. pic.twitter.com/yLD6gMSUNz — ian bremmer (@ianbremmer) 22 marca 2017

15.55

Niepotwierdzone są na razie informacje o eksplozjach na Moście Westminsterskim. Według komunikatu Scotland Yardu wysłano tam służby specjalne.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) March 22, 2017

15.50

Według wstępnych komunikatów uzbrojony w nóż mężczyzna zbliżał się do strażników strzegących wejścia do Parlamentu. Został zastrzelony już na terenie Pałacu Westminsterskiego.

Nie wiadomo, ile osób odniosło obrażenia. Początkowo mówiono o kilkunastu poszkodowanych, potwierdzono, że rannych jest 6 osób, wśród nich policjant. Nie ma na razie szczegółowych informacji o ich stanie zdrowia.