Zamach w Londynie. Wiceminister ratował rannego policjanta

Jeden z fotografów uchwycił moment, gdy służby i przypadkowi świadkowie udzielają pomocy rannym osobom. Jednym z poszkodowanych był policjant, który pełnił służbę przed brytyjskim parlamentem. Mężczyzna został dźgnięty nożem przez zamachowca.

Rannemu funkcjonariuszowi pomocy udzielił wiceminister spraw zagranicznych Tobias Ellwood. Polityk przeprowadził akcję reanimacyjną, jednak nie udało mu się uratować życia policjanta. Media w Wielkiej Brytanii przypomniały, ze w 2002 roku brat Ellwooda zginął w zamachu terrorystycznym na Bali.

