Medytacje i pieśni Novaka Djokovicia

Serb wyrzucił z ekipy specjalistów od tenisa i zostawił fachowców od terapii duszy. Na sukcesy sportowe to chyba nie działa.

Wiadomo, kim był i jest. Ma w dorobku tuzin zwycięstw wielkoszlemowych, ostatni raz zdobył taki dumny tytuł w czerwcu 2016 roku w Paryżu, numerem 1 rankingu ATP przestał być 7 listopada 2016 roku.

Przy nazwisku Novaka stoi dziœ rankingowa trzynastka, lecz lepiej bieżšcš formę (a raczej jej brak) oddaje klasyfikacja ATP Race to London – jest w niej 86., po trzech mizernych startach: w Australian Open (odpadł w IV rundzie), Indian Wells (II runda) i Miami (też II runda).

Wszyscy rezygnujš

Nie ma koło siebie tenisowych mentorów ani trenerów. Andre Agassi współpracował z Serbem od maja 2017 roku. Parę dni temu sławny Amerykanin wypuœcił w œwiat zdawkowš opinię: „Miałem jak najlepsze intencje i chciałem pomóc Novakowi, ale zbyt często nie zgadzaliœmy się w niektórych sprawach. Życzę mu, by z powodzeniem kontynuował karierę".

Wydawało się, że w ekipie pozostanie przyjaciel i sšsiad Novaka z Monte Carlo, Radek Stepanek, ale kilka dni po ogłoszeniu rozstania z Agassim dział wizerunkowy Djokovicia wydał podobny, choć nieco cieplejszy komunikat w kwestii umowy z Czechem: „Po turnieju w Miami Novak i trener Stepanek postanowili zakończyć współpracę. Relacje z Radkiem były i pozostanš znakomite. Novak jest bardzo wdzięczny za wsparcie, które otrzymał od Radka w ostatnim okresie".

Kibice tenisa wiedzš, że Novak miał poważnš kontuzję łokcia, że kłopoty ze zdrowiem zaczęły się już latem 2016 roku, że potem stracił przez nie połowę minionego roku. Niektórzy słyszeli o kłopotach osobistych, niejasne tłumaczenia o naprawie relacji z żonš, plotki podsycane przez kolorowe magazyny i internet.

Konkrety były takie, że gdy pracę z Serbem zakończył długoletni trener Marian Vajda, odeszli też od Novaka sprawdzeni przez lata ludzie: trener przygotowania fizycznego Gebhard Phil-Gritsch oraz fizjoterapeuta Milan Amanović.

Obowišzki przejšł wtedy obecny na ławce konsultant Boris Becker, ale w grudniu 2016 roku i on zakończył trzyletniš współpracę (krótko w 2013 roku podobnš rolę pełnił też Wojciech Fibak).

U boku Novaka był przez parę lat dr Igor Cetojević, specjalista od medycyny Wschodu, także doradca w kwestiach żywieniowych, który odkrył, że pierwotnš przyczynš dawnych kłopotów kondycyjnych Serba była nadwrażliwoœć na gluten. Zalecił dietę bezglutenowš i, wedle wielu ocen, mimo pewnych kontrowersji pomógł sportowcowi w osišgnięciu niezwykłej wydolnoœci w kolejnych latach startów.

Może tamto doœwiadczenie przemodelowało myœlenie Novaka o sporcie i życiu albo zainspirowało do kolejnych poszukiwań. Dziœ tenisista jest otoczony grupš osób, które przekonały go, że lepiej dla jego kariery będzie, gdy ograniczy team do tych, którzy pomogš mu znaleŸć równowagę duchowš.

W centrum jest Pepe Imaz, czyli 43-letni José Imaz Ruiz, przed laty niespełniony tenisista zawodowy (szczyt to 146. miejsce rankingu œwiatowego i dwa wygrane challengery w latach 90.), obecnie „guru".

Guru i piosenkarz

Pojawił się w życiu Novaka w 2013 roku, gdy wyleczył z depresji jego młodszego brata Marko. Stał się duchowym doradcš rodziny, proponujšc jako metodę poprawy życia częste medytacje oraz długie uœciski służšce przekazywaniu pozytywnych uczuć. Od zwycięskiego turnieju Roland Garros 2016 Imaz pojawiał się na miejscach trenerskich już stale, Boris Becker niespecjalnie krył się ze zdaniem, że z pomysłami „guru" przesadnie się nie zgadzał.

Drugš osobš, która zyskała głębokie zaufanie Djokovicia, jest dziœ Žarko Ilić, lekarz i nauczyciel reiki. Pojęcie reiki zwišzane jest z akceptacjš istnienia energii życiowej wypełniajšcej wszechœwiat. Na tej podstawie stworzono w dawnej Japonii teorię uzdrawiania, którš œmiało można zaliczyć do medycyny niekonwencjonalnej.

Wedle wyznawców reiki nie jest to religia ani rodzaj filozofii, tylko sztuka przekazywania energii, wedle uniwersalnych zasad. W Serbii nie ma wielu zwolenników i nauczycieli (oficjalnie trójka), ale jeden z nich dotarł do Djokovicia, oferujšc pienišdze fundacji tenisisty.

W ten sposób dr Žarko Ilić z Belgradu, po godzinach także piosenkarz promujšcy ludowe rytmy Bałkanów (pseudonim artystyczny Damar, nagrał stosownš płytę, twierdzšc, że autentyzm i piękno muzyki ludowej też majš lecznicze właœciwoœci), stał się kolejnym cichym doradcš i powiernikiem Novaka.

Z dawnych umiejętnoœci na razie pozostała Djokoviciowi zdolnoœć do skrywania się przed œwiatem w trudnych chwilach. Po porażkach w marcowych turniejach amerykańskich poleciał do Hiszpanii.

Na przygotowania do startów na kortach ziemnych wybrał luksusowy oœrodek hotelowy w Marbelli – Puente Romano. Klub tenisowy z 20 kortami otworzył tam w 1979 roku sam Bjoern Borg. Dziœ to miejsce, w którym widać szyld „Amor y Paz Puente Romano Tennis Experience" – oznacza wspólne przedsięwzięcie Pepe Imaza, Marko Djokovicia i właœcicieli Puente Romano Beach Resort & Spa.

Zbawcza rola tenisa

Intencje ich działania wydajš się szczytne, choć dla wielu osób wcišż trudno uchwytne – szkoła tenisowa ma przynosić wiedzę na temat znaczenia miłoœci w życiu, pomaga także zrozumieć, czym jest szacunek, akceptacja, uznanie, empatia, pomoc, poczucie bezpieczeństwa i zaufanie. Dzieci, rodzice i trenerzy uczš się, co naprawdę znaczy być człowiekiem, „...nie wyizolowanš jednostkš oddzielonš od œwiata poprzez iluzoryczne ego, co zwykle prowadzi do zaszczepienia w życiu zmartwienia..." – jak można przeczytać na stronie internetowej oœrodka.

Tylko najwięksi optymiœci potrafiš jeszcze twierdzić, że marne wyniki w Indian Wells i Miami, także pozbycie się wsparcia Agassiego i Stepanka, to częœć wielkiego planu powrotu Serba.

Racjonalne oceny sš takie, że Serb w końcu powinien odzyskać zdrowie, fizyczne i psychiczne. Zatrudnić trenera tenisa. Dopiero wtedy myœleć o przygotowaniach do długich meczów na kortach ziemnych i znalezieniu motywacji do wysiłku gry. Skšd weŸmie tę motywację – dziœ wie chyba tylko on, może też Pepe Imaz i doktor leczšcy pieœniami Žarko Ilić.