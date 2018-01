Australian Open: Koreańczyk zapisuje się w historii

Chung Hyeon został pierwszym w historii półfinalistš turnieju wielkoszlemowego z Korei Południowej. Pogromca Novaka Djokovicia wygrał w ćwierćfinale z Tennysem Sandgrenem w trzech setach - 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

21-letni Chung, 58. rakieta œwiata jest najmłodszym półfinalistš wielkoszlemowego turnieju od oœmiu lat i najniżej notowanym półfinalistš Australian Open od 14 lat. Teraz na drodze do finału stanie mu Roger Federer lub Tomas Berdych.

Pytany o to z kim chciałby zagrać, Chung odparł, że "zagra z tym kto wygra".

Chung po drodze do półfinału oprócz Djokovicia wyeliminował też Alexandra Zvereva. Paradoksalnie dopiero w ćwierćfinale trafił n a rywala, w starciu z którym był uważany za faworyta. Sandgren zajmuje 97. miejsce w rankingu ATP i przed tegorocznym Australian Open nigdy nie wygrał spotkania w wielkoszlemowym turnieju. W czterech poprzednich podejœciach do Australian Open nie był w stanie dotrzeć nawet do I rundy.