Pierce Brosnan w westernie

„Syn” 42-letniego Philippa Meyera miał premierę w polskich księgarniach w październiku 2016 r. i od razu zdobył świetne recenzje wśród krytyków, czytelników, ale też wśród pisarzy - choćby Szczepana Twardocha, który w jednym z wywiadów powoływał się na twórczość amerykańskiego literata.

„Syn” opowiada o kilku pokoleniach amerykańskiej rodziny McCulloughów z Teksasu w ciągu 150 lat. Historia rozpoczyna się w XIX w., gdy dom kilkunastoletniego Eliego McCullougha zostaje najechany i zrównany z ziemią przez bezwzględnych Komanczów. W kolejnych rozdziałach poznajemy losy osieroconego chłopca, który dorasta w surowych indiańskich warunkach, a następnie historię jego dzieci i wnuków. Z czasem rodzina McCulloughów wyrasta na najpotężniejszą familię w Teksasie.

Powieść była nominowana do nagrody Pulitzera za 2013 r., a sam autor został w Ameryce uznany za pisarza, który dorównuje talentem swoim wielkim poprzednikom piszącym o amerykańskim południu – Williamowi Faulknerowi i Cormacowi McCarthy’emu. Choć warto zauważyć, że sam Meyer dorastał w Baltimore, położonym na północno-wschodnim wybrzeżu USA.

Trzy lata po premierze powieści, amerykańska stacja telewizyjna AMC przystąpiła do realizacji serialu na podstawie książki. Scenariusz stworzył sam Philipp Meyer, który jest także jednym z producentów serii. Oprócz niego w zespole twórców znalazło się doświadczone grono filmowców m. in. Jeremy Webb (serial „Masters of Sex”), John David Coles („House of Cards”), Tom Harper („Peaky Blinders”). Do roli głównej, czyli Eliego McCullougha wpierw przymierzano Sama Neilla, lecz ostatecznie w postać głowy rodziny wcielił się Pierce Brosnan, który od czasów zakończenia przygody z Jamesem Bondem wciąż eksperymentuje z wizerunkiem i szuka roli, dzięki której poczuje się spełniony jako aktor.

Serial miał już swoją amerykańską premierę. Na początku kwietnia wyemitowano dwa pierwsze odcinki. Wkrótce produkcja będzie miała także premierę w polskiej telewizji: stacja AMC pokaże pierwszy z dziesięciu odcinków w czwartek 11 maja o godzinie 21.