Martin Mellor, Ericsson: Sieci 5G zbudują też Polacy

Rz: W jakiej sytuacji jest dziś rynek telekomunikacyjny w Polsce?

Myślę, że rynek wszędzie jest dziś równie trudny. Oczywiście możemy mówić o różnicach poszczególnych części świata pod względem otoczenia makroekonomicznego.

Można mówić o Polsce, że jest w uprzywilejowanej pozycji?

Uprzywilejowana to mocne słowo, ale są pewne cechy polskiego rynku, które czynią go bardziej atrakcyjnym od innych.

Na przykład?

Przede wszystkim wielkość. Wśród krajów, które zaliczamy do regionu Europy Zachodniej i Centralnej, za które jestem odpowiedzialny, Polska jest numerem jeden w Europie Środkowo-Wschodniej i numerem trzy w szerszym aspekcie po Niemczech i Wielkiej Brytanii. Dodatkowo wzrost PKB Polski jest wyższy niż średnia w Unii Europejskiej, a bezrobocie dość niskie. Wracając na podwórko telekomunikacyjne, widzimy relatywnie dużą powszechność smartfonów, dużo większą niż jeszcze kilka lat temu. Przybywa osób używających aplikacji mobilnych, serwisów wideo i mediów społecznościowych, a wykorzystanie sieci operatorów komórkowych jest coraz większe. To szansa dla takich firm jak Ericsson.

Moim zdaniem Polska jest też bardzo interesującym rynkiem ze względu na proporcje, w jakich istnieją tu sieci stacjonarne i mobilne. Sieć stacjonarna jest rozległa, ale nie tak silna, jak w innych krajach europejskich. Sieć mobilna właśnie ją pod tym względem dogania, a jej możliwości: przepustowość i jakość, są dużo wyższe.

W ciągu kilku lat to ma się zmienić za sprawą inwestycji operatorów w sieci światłowodowe.

Tak, oczywiście. Europejska Agenda Cyfrowa przewiduje, że także w Polsce wszyscy mieszkańcy będą mieli dostęp do stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu, ale jak na razie to sieci mobilne niosą ze sobą więcej nowych możliwości dla użytkowników.

Około 60 proc. osób w Polsce ma smartfon, zasięg sieci komórkowych 4G to już blisko 100 proc. Jakie perspektywy ma Polska dla Ericssona, który buduje sieci mobilne?

Wierzę, że pomoże nam to, co do tej pory: Ericsson jest obecny w Polsce od 1904 r. i zawsze był forpocztą innowacji technologicznych w świecie telekomunikacyjnym czy szerzej – w segmencie ICT. Dziś widzimy silny związek między mobilnością i światem wideo. Dlatego też Ericsson jako grupa zainwestował w wiele firm tak, abyśmy mogli oferować usługi przedsiębiorstwom z tego sektora. Kodowanie, przechowywanie, dostarczanie plików wideo za pośrednictwem sieci mobilnych w efektywny sposób to dziś ważny element strategii. To raz. Po drugie, każdy z operatorów telekomunikacyjnych przechodzi dziś cyfrową transformację, wymagającą inwestycji w systemy IT i aplikacje. Tu także widzimy dla siebie przestrzeń do wzrostu.

PKP PLK otworzyły koperty z ofertami konsorcjów na budowę sieci za 2–3 mld zł, Ericssona nie ma w tym dużym przetargu. Dlaczego?

Sieci zbudowane przez Ericssona obsługują dziś około 40 proc. ruchu generowanego przez użytkowników telefonów komórkowych. Kilka lat temu firma zdecydowała, że nie będzie zajmować się systemami GSM-R. Weryfikujemy wymogi przetargów, temu poświęciliśmy specjalną uwagę. Odpowiadamy tylko na te zgodne z naszą strategią. Nowy prezes Ericssona na świat dokonuje przeglądu obszarów biznesu.

Zauważył pan, by inwestycje wyhamowały w 2016 r.?

O ile globalnie Ericsson odczuł spowolnienie inwestycji operatorskich na sieć szerokopasmowego mobilnego dostępu, szczególnie tam, gdzie nastąpiły zawirowania makroekonomiczne, o tyle w Polsce gospodarka ma się dobrze, a nasza firma może pochwalić się dwucyfrowym wzrostem przychodów wobec 2015 roku. Ważną częścią naszego biznesu były kontrakty na usługi zarządzane dla Netii i UPC Polska, a także na infrastrukturę mobilnego dostępu do sieci oraz rozwiązania dla sieci szkieletowych. W 2017 roku także planujemy wzrost przychodów. Spodziewamy się kontynuacji umów na usługi zarządzane, zamówień związanych ze zwiększaniem zasięgu sieci mobilnego dostępu do wyższych przepustowościach, a także modernizacji sieci szkieletowych operatorów pod kątem obsługi rosnących wymagań klientów.

Połączyliście się z początkiem lutego z polską firmą Ericpol. Jak fuzja wpłynęła na zatrudnienie w obu spółkach?

Nowy organizm zatrudnia około 3 tysięcy osób pracujących w 20 lokalizacjach w Polsce. W efekcie zatrudniamy 2 tys. światowej klasy programistów w centrach badań i rozwoju należących do największych w grupie. Liczba ta rosła w ostatnim czasie, jako że poszerzamy kompetencje.

Nad czym pracują obecnie R&D Ericssona w Polsce?

Większość nad rozwojem oprogramowania dla sieci mobilnych, zarówno 2G, 3G i 4G, część nad aplikacjami IP i rozwiązaniami chmurowymi. Co istotne, to fakt, że grupa przekazała R&D w Polsce pełną odpowiedzialność za rozwój oprogramowania dla nadajników sieci mobilnych. Zdarza się to pierwszy raz w historii Ericssona w odniesieniu do głównego produktu. Warto też wspomnieć, że w Polsce powstawać będzie też część rozwiązań dla sieci 5G. Moim zadaniem jest, by Ericsson był liderem rozwiązań 5G i internetu rzeczy w Polsce. Wyobrażam sobie, że Polska mogłaby być liderem 5G także w Europie.

CV

Martin Mellor, Brytyjczyk, z wykształcenia fizyk po Uniwersytecie w Nottingham, jest prezesem Ericsson Polska od maja 2016 r. Ze szwedzkim producentem rozwiązań ICT związany jest od 11 lat. Wcześniej 13 lat pracował dla Marconi, a zaczynał jako programista w Racal Radar Defence System. Fan krykieta i futbolu.