Opinia biegłego: "Klątwa" obraża uczucia religijne

Spektakl "Kl╣twa" w re┐yserii Olivera Frljicia obra┐a uczucia religijne - brzmi opinia bieg│ego z zakresu religioznawstwa.

Spektakl, zrealizowany na motywach dramatu Stanis│awa Wyspia˝skiego, jest w repertuarze warszawskiego Teatru Powszechnego.

"Na ile katolicka moralnoťŠ przenika podejmowane przez nas decyzje? Jak wp│ywa na ťwiatopogl╣d osˇb, ktˇre deklaruj╣ niezale┐noťŠ od Koťcio│a, a jakie konsekwencje posiada dla tych, ktˇrzy uwa┐aj╣ siŕ za katolikˇw? A przede wszystkim: na ile sztuka wspˇ│czesna jest zdeterminowana przez religijn╣ cenzurŕ, autocenzurŕ i unikanie zarzutu o äobrazŕ uczuŠ religijnychö?" - czytamy w opisie spektaklu na stronach Teatru Powszechnego.

Ubieg│oroczna premiera "Kl╣twy" wywo│a│a oburzenie i protesty przeciwko jej wystawianiu w kilku miastach Polski. W wielu przypadkach oburzali siŕ ci krytycy, ktˇrzy sztuki nie widzieli.

Zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu obrazy uczuŠ religijnych z│o┐yli pos│owie PiS.

O opinie prokuratura poprosi│a profesora Eugeniusza Sakowicza, wyk│adowcŕ Uniwersytetu Kardyna│a Stefana Wyszy˝skiego i wspˇ│pracownika Konferencji Episkopatu Polski.á á

Jego ocena, do ktˇrej dotar│o Radio ZET, jest jednoznaczna: ekspert twierdzi, ┐e dosz│o do obrazy uczuŠ religijnych. Oznacza to, ┐e chorwacki re┐yser Oliver FrljiŠ mo┐e siŕ spodziewaŠ postawienia mu zarzutˇw.

Na pytanie o to, dlaczego wybˇr bieg│ego pad│ w│aťnie na prof. Sakowicza, prokuratura odpowiada, ┐e wybˇr eksperta w tej sprawie by│ bardzo trudny, a "prokuratura wykona│a pioniersk╣ pracŕ, jeťli chodzi o sposˇb ťledztwa". á

Sakowicz opiniowa│ ju┐ jeden ze spektakli Frljicia, "Nasza przemoc i wasza przemocö, w zwi╣zku z ktˇrym toczy siŕ proces w prokuraturze w Bydgoszczy.