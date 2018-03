"Król Duch": Poeta łamie normy

„Król-Duch” to jeden z najrzadziej wystawianych utworów Juliusza Słowackiego.

Słowacki pisał „Króla-Ducha” w latach 1845–1849, czyli aż do œmierci, i nigdy go nie ukończył. Wizjonerskie dzieło o duchu wcielajšcym się w kolejnych władców Polski liczy ponad 600 stron. Rękopisy sš trudne do rozwikłania, pisane jakby w goršczce, jeden tekst zakrywa drugi, nierespektowane sš linijki. Ze względu na swojš skomplikowanš, nieukończonš, wielowštkowš strukturę poematu historiozoficznego publikowany był rzadko, nieliczne sš też wersje próbujšce zebrać całoœć poematu.

W teatrze wystawiono go zaledwie kilka razy. Łukasz Kos już dziewięć lat temu podjšł próbę realizacji „Króla-Ducha” w Teatrze Nowym w Łodzi. Opinie krytyków nie były pozytywne.

Powrót po latach

– Recenzje dostałem złe, ale to nie było nieudane przedstawienie – uważa Łukasz Kos. – Cieszyłem się, że w ogóle udało się ten utwór zrealizować. Powstał czteroipółgodzinny spektakl, po którym został mi duży niedosyt. To szalone, niezwykłe dzieło o magicznej sile, jedyne w swoim rodzaju. Prawdš jest, że powinno z niego wynikać o wiele więcej, niż wtedy miało to miejsce. Nie powinniœmy też byli go tak skracać, stawiać na fabułę i strukturę dramatycznš. Za dużo też ironizowaliœmy. To powinien być znacznie bardziej ekstremalny projekt.

Ten zamiar reżyser realizuje tym razem, zapraszajšc widzów na oœmio–dziewięciogodzinne widowisko przygotowane specjalnie na festiwal Nowe Epifanie. Dokładnie nie jest pewien, jak długi będzie ten spektakl, ponieważ jego struktura nie jest zamknięta.

– To nocny seans metapsychiczny, zaprezentujemy tekst w całoœci, bez skreœleń – deklaruje Łukasz Kos. – Trochę też będzie to happening. Bo i „Król-Duch” nie mieœci się dokładnie w jednym, okreœlonym gatunku. Kiedy powstał, od razu było widoczne, że łamie normy, więc z tš realizacjš będzie podobnie. Już sam tytuł jest magiczny, wszyscy go znajš, ale mało kto próbował przeczytać, zgłębić treœć. I trudno się dziwić, bo nie jest łatwy, ale bardzo hermetyczny. Język Słowackiego jest tu znacznie trudniejszy niż w innych jego utworach, choć bardzo precyzyjnie zapisany jedenastozgłoskowcem. No i wspaniały, działa jak zaklęcia. Wykracza jednak poza racjonalizm. Nawet jeœli tego utworu do końca się nie rozumie, to pozostaje się pod jego wrażeniem. Słowacki napisał w jednej z przedmów: „będziesz musiał, czytelniku, ciężkš stoczyć walkę z duchem poety, a jeœliœ leniwy, to utwór odrzucisz, a i tak zostaniesz pod zaklęciem prawdy”.

Wielcy rodacy

Zdaniem reżysera fenomen „Króla-Ducha” tkwi także w jego przewijaniu się przez życie wielkich rodaków.

– To niesamowite, że ci, którzy stykali się z nim, wplatali się w jego historię – przypomina Łukasz Kos. – Piłsudski, który był „zarażony” Słowackim i uważał go za najważniejszego wieszcza, postanowił sprowadzić do Krakowa spoczywajšce na paryskim Montmartrze zwłoki poety i na Wawelu pochować prochy. W 1927 roku zorganizował mu wspaniały pogrzeb. Oficerom pełnišcym wartę przy trumnie wydał rozkaz: „W imieniu Rzšdu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieœć trumnę Juliusza Słowackiego do krypty, bo królom był równy”. Wczeœniej trumna została przewieziona do Gdańska, skšd statkiem „Mickiewicz” płynęła do Warszawy, zatrzymujšc się w portach, by mieszkańcy mogli oddać mu hołd.

W czasie okupacji hitlerowskiej, kiedy w Teatrze Rapsodycznym Mieczysław Kotlarczyk wystawił „Króla-Ducha”, Bolesława Œmiałego zagrał w nim Karol Wojtyła. A w 1992 roku na krakowskim rynku już jako Jan Paweł II w swojej pierwszej w Polsce po 1989 roku homilii powiedział, byœmy się nauczyli wolnoœci i że poleca ojczyznę królom-duchom. Jest w tym coœ i dziwnego, i magicznego.

Wędrujšcy widzowie

Spektakl zagrany zostanie w różnych przestrzeniach Teatru Polskiego, poczšwszy od sali prób. W czasie wędrówki widzowie zobaczš kulisy, korytarze, przestrzeń pod scenš. Dla stu miłoœników teatru będzie to szukanie Ducha – jak mówi reżyser – próba uchwycenia chwili jego tworzenia. Łukasz Kos ma nadzieję, że zaproponowany przez niego i aktorów obrzęd-rytuał będzie też dla widzów nie tylko ciekawym, ale też inspirujšcym doœwiadczeniem.

– Dziœ ważne jest poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania. Żyjemy w czasie bardzo ostrych podziałów – mówi reżyser. – Rozdarcia sš straszne. Warto pamiętać, że Słowacki pisał ten utwór, kiedy kraj był w rozpadzie, podobnie jak jego œrodowisko. Dla wielu ludzi ojczyzna istniała tylko w marzeniu i w tęsknocie. I dla nich znaczyła co innego niż teraz dla nas. To jest problem romantyzmu, że to, co wtedy napisano, dziœ kojarzy nam się w pierwszej chwili z hasłami głoszonymi przez partię rzšdzšcš. Dlatego unikamy go, uznajšc, że nie chcemy się z tym utożsamiać. A dobrze byłoby unieœć się wyżej i zobaczyć wszystko z innej perspektywy. Może okazać się leczšca. To chyba jedyny ratunek, nie tylko dla Polski.

Maria Janion uważała, że „Król-Duch” powinien zostać zrealizowany jako film fantasy. Niektórzy zaœ krytycy twierdzš, że ten utwór budzi demona nacjonalizmu.

– Metafizyka jest nie tylko romantyczna – uważa Łukasz Kos. – Słowacki należał oczywiœcie do swej epoki, ale był także indywidualistš i „Król-Duch” to jego wizja. Ale pyta on także w tym utworze, czym w ogóle jest narodowoœć, kim my jesteœmy. Napisał, że Polska jest najważniejsza, najsilniejsza i najpotężniejsza, ale też pokazał, że twórczy Król-Duch niekoniecznie wchodzi w fajnych ludzi. Nie zawsze wędrował z pokolenia na pokolenie przez œwietnych królów. Jeden był tyranem, drugi psychopatš, inny leniuchem, ale przez każdego przecież ten duch może działać. Pytanie, gdzie jest dzisiaj. I czy ten polski duch jest w nas?