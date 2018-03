Białostocka "Zemsta” ma twarz kobiety

Henryk Talar wyreżyserował w Teatrze im. Węgierki niekonwencjonalnš klasykę.

Można w teatrze zrobić ze sztuk Aleksandra Fredry szkolnš ramotę, która skutecznie zniechęci zarówno młodzież, jak i dorosłych do sięgania po jego twórczoœć, a można wystawić go tak, by uczył, bawišc, i bawił, uczšc. Tak właœnie postšpił znakomity aktor w swojej inscenizacji.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Oto mamy sytuację, gdy aktorzy znudzeni wykonywaniem tak „niemęskiego” zawodu jak aktorstwo postanowili zrejterować z prób „Zemsty” i udać się na strzelnicę. Aktorki zaœ, by ratować honor teatru, zdecydowały się zrobić wszystko, by premiera jednak się odbyła.

Talar jako aktor, reżyser czy dyrektor teatrów zawsze traktował publicznoœć jak partnera. I tak jest tym razem. Fredrowskie postacie nawišzujš kontakt z widzami. Œpiewajš razem z nimi piosenkę o kocie, która w aranżacji Patryka Ołdziejewskiego staje się motywem przewodnim spektaklu.

Białostocka „Zemsta” jest oczywiœcie œwiadectwem czasu i œwietnie wpisuje się w tak popularne dziœ marsze odnoszšce się do idei tolerancji i w obronie praw kobiet. Cała sala teatralna przypomina scenerię jednej z takich manifestacji. Na balkonach wiszš transparenty z opiniami, jakie na temat autora „Zemsty” wydawali jemu współczeœni. Na końcu pojawia się transparent „Krokodylowi mówimy NIE”.

Talar zrobił tę „Zemstę” z miłoœci do teatru i zawodu, który zawsze traktował jak posłannictwo. Upomniał się też o prawa kobiet, przypominajšc, że od narodzin teatru te prawa sš mocno zachwiane.

W Białymstoku jest inaczej: aktorki majš okazję zaprezentować nieznane wczeœniej cechy swoich osobowoœci. Danuta Bach, która dzięki posturze mogłaby idealnie pasować do Jagienki z „Krzyżaków” rozgniatajšcej orzechy, staje się idealnym odtwórcš rubasznego i gwałtownego Czeœnika z marsowym obliczem.

Niezwykle finezyjnie podeszła do postaci Rejenta Milczka Krystyna Kasprowicz-Sokołowska. Po charakteryzacji i w złotym nakryciu głowy przypomina znakomitego aktora Igora Przegrodzkiego. Drobi kroczki jak Charlie Chaplin. A swym piskliwym głosem budzi uœmiech, ale i przerażenie. Idealnie oddaje osobowoœć postaci, u której pod maskš pewnej figlarnoœci kryje się mroczny despota. Kresowa Podstolina Jolanty Skorochodzkiej z przedniojęzykowym „ł” jest kwintesencjš kobiecoœci.

Ale bohaterem czy bohaterkš wieczoru jest Papkin. Arleta Godziszewska sprawuje rzšd dusz nad publicznoœciš. Jej Papkin ma w sobie przewrotnoœć i dystans do œwiata. Dzięki sile i wdziękowi potrafimy wybaczyć mu słabostki – mitomanię i cwaniactwo.

W tej kobiecej obsadzie jest jeden wyjštek. Postać Wacława gra młody aktor Patryk Ołdziejewski. Dopiero wchodzi do zawodu i jeszcze chce mu się grać – pomyœlałem. Henryk Talar uœwiadomił mi jednak innš rzecz. Miłostki Papkina, Czeœnika i Podstoliny można potraktować z przymrużeniem oka. Z uczuciem Wacława i Klary (obiecujšca Urszula Mazur) jest inaczej. Ono jest prawdziwe, a prawdziwa miłoœć jest zjawiskiem niesłychanie poważnym.