Rosyjskie balety na dużym ekranie

Spektakle z Moskwy można u nas oglądać w prawie trzydziestu kinach w całym kraju i to nie tylko w wielkich miastach, ale na przykład także w Limanowej, Łukowie czy Wadowicach. Nie mogąc konkurować z nowojorską Metropolitan atrakcyjnością przedstawień operowych Teatr Bolszoj przedstawia to, co od czasów carskich, stało się jego specjalnością – popisy rosyjskich tancerzy.

Teatr Bolszoj jest ostoją baletowej klasyki, ale czasy się zmieniają i nie chce jedynie prezentować to, co już świat dobrze poznał. Coraz częściej z moskiewskim zespołem pracują najwybitniejsi choreografowie zagraniczni. Potwierdzenie tego znajdziemy również w zestawie przedstawień, które będzie można obejrzeć w sezonie 2017-2018.

Oferta skład się z czterech transmisji oraz czterech przedstawień zarejestrowanych wcześniej. Wszystkie tytuły mają swoje miejsce w historii baletu, ale niektóre obejrzymy w nowym kształcie scenicznym.

Sezon rozpocznie się 22 października transmisją „Korsarza”. Ten XIX-wieczny balet z muzyką Adolphe’a Adama rzadko się dziś pojawia się na scenach świata, bo wymaga solistów i zespołu o najwyższych umiejętnościach. W Teatrze Bolszoj „Korsarza” zrealizował najbardziej znany dziś w świecie rosyjski specjalista od baletowej klasyki, Aleksiej Ratmański, obecnie na stałe związany z American Ballet Theatre.

26 listopada Teatr Bolszoj zaprasza na „Poskromienie złośnicy”. To oczywiście taneczna wersja słynnej komedii Szekspira, z muzyką Dymitra Szostakwicza, a spektakl przygotował wybitny choreograf francuski Jean-Christophe Maillot, szef Baletu Monte Carlo.

17 grudnia – tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia – będzie można obejrzeć „Dziadka do orzechów”, którego akcja rozgrywa się w wigilijny wieczór. To absolutnie klasyczne przedstawienie z nieśmiertelną muzyką PIotra Czajkowskiego i choreografią Jurija Grigorowicza.

Na 21 stycznia 1018 roku zaplanowano transmisję innego popularnego baletu rosyjskiego – „Romea i Julii” z muzyką Sergiusza Prokofiewa. To kolejny spektakl w choreografii Aleksieja Ratmańskiego.

4 lutego 2018 roku będzie można obejrzeć „Damę kameliową”, a więc opowieść dobrze znaną, wysnutą z powieści Aleksandra Dumasa-syna. Autorem słynnej choreografii powstałej w 1978 roku w Niemczech jest Amerykanin John Neumeier, który w opowieści o paryskiej kurtyzanie wykorzystał muzykę Fryderyka Chopina.

Dokładnie miesiąc później – 4 marca 2018 roku – Teatr Bolszoj pokaże „Płomień Paryża” – pierwszy balet powstały w Rosji po rewolucji październikowej i odwołujący się do jej wydarzeń, choć opowiada o Rewolucji Francuskiej. Jest w „Płomieniu Paryża” także wątek miłosny, bohater z ludu zakochał się bowiem w pewnej arystokratce. Muzykę skomponował Boris Asafiew, autorem choreografii jest Aleksiej Ratmański.

Sezon zakończą dwa słynne dzieła klasyczne. 8 kwietnia będzie to „Giselle”, a więc kwintesencja francuskiego baletu romantycznego, którą obejrzymy w choreografii Jurija Grigorowicza, ale z wykorzystaniem XIX-wiecznych układów Mariusa Petipy. Natomiast 10 czerwca 2018 roku sezon zakończy komediowa „Coppelia” także w choreografii Mariusa Petipy i słynnego baletmistrza z początku XX wieku, Enrico Cecchettiego, a zrekonstruowanej przez Siergieja Wichariewa.

Miejsca w Polsce, gdzie można oglądać transmisje i retransmisje sezonu Bolshoi Ballet Live:

1.Bydgoszcz – Multikino

2. Dąbrowa Tarnowska – Kino Sokół

3. Dębica – kino Kosmos

4. Gdańsk – Multikino

5. Gdynia – Multikino

6. Gliwice – kino Amok

7. Katowice – kino Rialto

8. Kielce – Multikino

9. Konin – kino Oskard

10. Kraków – Multikino

11. Limanowa – Limanowski Dom Kultury kino Klaps

12. Lublin – Multikino

13. Łódź – Łódzki Dom Kultury kino Szpulka

14. Łuków – kino Łuków

15. Międzyzdroje – kino Eva

16. Olsztyn – Multikino

17. Ostrów Wielkopolski – kino Komeda

18. Oświęcim – Oświęcimskie Centrum Kultury – Nasze Kino

19. Poznań – Multikino Malta

20. Poznań – kino Rialto

21. Przemyśl– Centrum Kulturalne -Kino Centrum

22. Rzeszów – kino Zorza

23. Szczecin – Multikino

24. Wadowice – kino Centrum

25. Warszawa – Kino Praha

26. Warszawa – Multikino Złote Tarasy

27. Włoszczowa – kino Muza

28. Wrocław — kino Nowe Horyzonty

29. Zabrze – Multikino