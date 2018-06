Projektant naszego życia codziennego

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zaprasza od piątku 22 czerwca na wystawę Bartłomieja Pniewskiego. Wydarzenie jest częścią tegorocznego Lubelskiego Wzoru.

W tym roku Bartłomiej Pniewski świętuje 50-lecie pracy twórczej. Może poszczycić się olbrzymim dorobkiem, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawy, mimo że że z wieloma jego projektami obcujemy na co dzień.

Jedną z najbardziej znanych jego prac jest system lamp nastawnych „Art” zaprojektowany w 1980 roku razem z Tomaszem Rudkiewiczem dla zakładów Polam-Wilkasy. Te lampy obejrzeć na ekspozycji w Galerii Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Projekt zyskał uznanie międzynarodowe, kiedy zaprezentowano je na Targach CEBIT w Hanowerze wyróżnione zostały prestiżowym tytułem Die Gute IndustrieForm’81, co zdarzyło się wówczas po raz pierwszy w historii polskiego przemysłu.

Pierwszym ważnym projektem Pniewskiego wśród ponad stu, które stworzył, była obudowa do telewizora „Lazuryt” w 1968 roku. Na ekspozycji w Centrum Spotkania Kultur można oczywiście zobaczyć także inne projekty tego twórcy – m.in. obudowę do komputera Mazovia, mobilny ultrasonograf (jeden z wielu projektów dla branży medycznej), specjalne plastikowe opakowania np. do popularnego od lat płynu Ludwik.

Bartłomiej Pniewski (ur. 1943), absolwent Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie, od lat mieszka w położonym opodal Kazimierza Dolnego Męćmierzu. Prowadzi tam nietuzinkową Galerię Klimaty mieszczącą się w stodole. Prezentuje w niej nie tylko wystawy, ale organizuje też koncerty i debaty. Za społecznikowskie zaangażowanie w życie Kazimierza Dolnego otrzymał nagrodę „Bene Meritus Terrae Lublinensi” („Dobrze zasłużony dla Lubelszczyzny”).

Lubelski Wzór 2018 prezentuje twórczość lubelskich projektantów. W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni prezentacyjnej Lubelskich Pracowni Projektowych swoje wystawy zaprezentuje 30 projektantów związanych z architekturą, branżą wnętrzarską; wzornictwem, brandingiem i modą. Można je oglądać przez dwa tygodnie, a nie tylko w dniu wydarzenia, tak jak było w poprzednich latach.