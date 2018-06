Szokujący duet artystyczny

Gilbert&George słynni twórcy z Londynu odwiedzą 15 czerwca Gdańsk. Dzisiejsze spotkanie z nimi w Centrum Stuki Współczesnej Łaźnia zorganizowane zostało z okazji 20-lecia tej instytucji. Brytyjczycy zaprezentują także specjalnie przygotowany performans.

Gilbert i George współdziałają razem od 50 lat. Gilbert Prousch urodził się w 1943 r. we Włoszech, a George Passmore w 1942 roku w Wielkiej Brytanii. Poznali się w 1967 r. na studiach w Central Saint Martins College of Art and Design. Ich credo od czasu kluczowego projektu „The Sculpture” w 1970 roku brzmi „Sztuka dla wszystkich”. Mimo że ich występy często zawierają elementy szokujące, artyści na co dzień noszą klasyczne garnitury i twierdzą, że są konserwatystami.

W 1986 roku otrzymali Nagrodę Turnera, jedną z najbardziej prestiżowych w dziedzinie sztuk plastycznych w Wielkie Brytanii. Występowali na Documenta w Kassel (w latach 1972, 1977, 1982) i na Biennale w Wenecji (2005). I prezentowali swe prace na wielu wystawach indywidualnych w najbardziej prestiżowych galeriach na całym świecie. Ich sztuka wywarła silny wpływ na twórców działających w ramach grupy Young British Artists, m.in. Damiena Hirsta i Tracy Emin. W 2011 po raz pierwszy wystawiali swoje prace w Gdańsku.

W wywiadzie dla "Guardiana" Gilbert&George mówili: „sztukę trzeba rzucać ludziom w twarz. Lubimy konfrontację. Nazywamy to wolnością słowa.”

Popularność przyniosły im wielkoformatowe kolaże złożone z fotografii, początkowo barwne, które jednak ostatnio straciły na intensywnych odcieniach, ale nadal są prowokujące i bezkompromisowe. Kojarzeni są też z „żywymi rzeźbami" od czasu, gdy w 1970 roku pomalowali swoje ciała złota farbą, stanęli na stole i odgrywali pantomimę do piosenki "Underneath the arches".

Gdańskiemu spotkaniu z artystami towarzyszy promocja polskiej wersji językowej najnowszej książki Michaela Bracewella „What is Gilbert & George?” I tygodniowy przegląd filmów poświęcony ich twórczości, od 16 do 24 czerwca. Na program filmowy złoża się pokazy: „The World of Gilbert & George” (1981, reż. Gilbert & George), „The Singing Sculpture” (1992, reż. Philip Haas), „With Gilbert & George” (2009, reż. Julian Cole) i „The Naked Shit Songs” (2017, reż. Huba de Graaff).