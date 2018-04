Rzeźby wielkich artystów

Najbliższa aukcja rzeŸb i form przestrzennych w Desa Unicum w Warszawie ma wyjštkowš obsadę. Znajdš się na niej prace m.in. Magdaleny Abakanowicz, Aliny Szapocznikow, Igora Mitoraja, Władysława Hasiora.

Najwyżej wyceniona została rzeŸba Aliny Szapocznikow z 1968 roku „Brzuch – poduszka” z poliestru i poliuretanu – 150 tys. zł (estymacja 200-300 tys.). Szapocznikow była prekursorkš eksperymentalnej rzeŸby, odważnie podchodziła do problemów cielesnoœci, zarówno w sensualno-zmysłowym ujęciu, jak i w odniesieniu się do traumatycznych przeżyć. Prezentowana praca wpisuje się w pierwszy nurt spod znaku Nowego Realizmu.

W swojej paryskiej pracowni w Malakoff artystka stworzyła całš serię „Brzuchów” eksperymentujšc z nowymi materiałami, które szybko powiększały objętoœć i dawały się łatwo formować. Modelkš artystki do tego cyklu była Arianne Raoul, wówczas narzeczona Rolanda Topora.

Magdalena Abakanowicz reprezentowana jest aż przez trzy prace. Najdroższa z nich to „Siedzšca figura” z 1976 roku, charakterystyczna dla kompozycji artystki, skłaniajšcych do refleksji nad ludzkš kondycjš, bezgłowa postać, wykonana z juty i żywicy – cena wywoławcza 120 tys. zł (estymacja 160-200 tys. zł). Natomiast tkanina „Petite Brunne” z 1977 roku wyceniona została na 38 tys. zł (estymacja 50-80 tys. zł). Pochodzi z tego samego cyklu z pogranicza tkactwa i rzeŸby, co „Żółty abakan” który był niedawno eksponowany na wystawie powojennych abstrakcjonistek pt. „Making Space: Women Artists and Postwar Abstraction” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. A cena wywoławcza trzeciej prezentowanej pracy portretowej twarzy-maski „Nr 17” z 1985 , rzeŸby z utwardzonego żywicš worka jutowego, wynosi 65 tys. zł (estymacja 80-100 tys. zł)

Okładka katalogu zwraca uwagę na pracę „Mosty” z 1976 roku z malowanego aluminium innej utalentowanej artystki – Magdaleny Więcek. RzeŸbiarkę fascynowały techniczne materiały i motywy industrialne, czyli estetyka nowej rzeczywistoœci. Cena wywoławcza 90 tys. zł (estymacja 150-250. tys. zł)

W twórczoœci Zdzisława Beksińskiego, wybitnego malarza, znanego też z eksperymentów z fotografiš i grafikš, rzeŸba to unikatowy nurt jego wielokierunkowych zainteresowań. Wykonał ich bardzo niewiele w latach 1957-62. Licytowana geometryzowana głowa kojarzy się z czaszkš, ale i afrykańskš maskš. Cena wywoławcza 70 tys. zł.

Inaczej traktował rzeŸbę Igor Mitoraj. Jak mówił: „Całe moje życie podporzšdkowałem jednemu - rzeŸbie. Nie czuję samotnoœci, potrzebuję jej, pozwala mi się skupić. (...) RzeŸbienie to ani zawód ani zajęcie - to jest po prostu życie, nierozdzielne, własne, normalne życie”. Na akcję trafi kilka figuralnych typowych dla niego prac, choć w kameralnej skali – nawišzujšcych do antyku, a jednoczeœnie sumujšcych doœwiadczenie współczesnego człowieka, jak np. „Perseusz” (28 tys. zł).

Uwagę przykuwajš także kompozycje Władysława Hasiora z lat 70., w których łšczył elementy ludowo-jarmarczne z oryginalnš surrealizujšcš wyobraŸniš, bo jak twierdził sztuka powinna być prowokacjš, skłaniajšcš do refleksji i służyć przede wszystkim uzewnętrznianiu wrażliwoœci. Ceny: 10-20 tys. zł

Na tej aukcji kolekcjonerzy znajdš naprawdę duży wybór prac różnych indywidualnoœci, jak Henryk Stażewski, Barbara Falender, Adam Myjak.

Sš też prace wczeœniejsze z poczštku XX wieku, m.in. „Głowa Stanisławy Wysockiej" Konstantego Laszczki z około. 1901 roku. Portret wybitnej aktorki, która słynęła zarówno z klasycznych ról w tragediach greckich Sofoklesa, Eurypidesa i Ajschylosa, jak i dramatach Ibsena czy Strindberga.

Dwudziestolecie międzywojenne reprezentuje odlana z bršzu „Tancerka” Stanisława Stefana Jackowskiego, œwietnie oddajšca ruch. Unikat, który zdobił ogród artysty aż do jego œmierci. Cena 180 tys. zł.

Aukcja „RzeŸba i formy przestrzenne” 5 kwietnia w Dom Aukcyjnym DESA Unicum, ul. Piękna 1A o godz. 19; wystawa obiektów: 21 marca – 5 kwietnia.