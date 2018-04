Komiksowi bohaterowie na sprzedaż

Ponad 200 prac trafi 12 kwietnia na aukcję komiksów, animacji i ilustracji Desa Unicum w Warszawie.

Zainteresowanie komiksem wœród kolekcjonerów roœnie, a razem z nim ceny, które w cišgu ostatnich kilku lat skoczyły nawet dziesięciokrotnie. Rekordzistami sš Tytus, Romek i A’Tomek, bohaterowie cyklu Henryka Jerzego Chmielewskiego, popularnie zwanego Papciem Chmielem. Jego oryginalne plansze w ubiegłym roku osišgały ceny nawet 13-14 tysięcy zł. Na obecnej aukcji barwne prace papcia Chmiela (akwarele i tempery do księgi VI – „Tytus Olimpijczykiem”) startujš od 10 do 11 tys. zł, a ich wartoœć jest szacowana na 14-25 tys. zł. Ceny plansz czarno-białych do księgi XV „Tytus geologiem” zaczynajš się od 8 tys. zł.

Inwestycje w oryginalne plansze komiksowe czy ilustracje upodabnia się dziœ do inwestowania w sztukę. Akcje budzš zwykle duże emocje, ożywiajšc wspomnienia z dzieciństwa i młodoœci, chociaż nie brakuje też komiksów adresowanych do dorosłych.

Do szczególnie poszukiwanych należš m.in. prace Mieczysława Wasilewskiego do przygód Kapitana Klossa (dostępne od 3,5 tys. zł), Szarloty Pawel do „Jonki, Jonka i Kleksa” (1700-3 tys. zł), Janusza Christy do „Kajtka i Koko”). Komiksowe plansze Christy jeszcze kilka lat temu kosztowały zaledwie 50 zł, dziœ ich ceny zaczynajš się od kilkuset zł i sięgajš do 2,4 tys. zł, a estymacja wynosi nawet 4,5 tys zł.

Jednym z ulubieńców jest również profesor Filutek rysowany przez Zbigniewa Lengrena, który na ostatniej stronie „Przekroju” bawił czytelników przez ponad 50 lat. Nie zestarzał się do dziœ. Rysunki tuszem z Filtkiem można licytować już od 500 zł, a barwnš akwarelowš ilustracje do wydania ksišżkowego od 1500 zł.

Oprócz plansz komiksowych na aukcji znajdš się folie z ulubionych polskich wieczorynek: „Bolek i Lolek”, „Reksio”, „Zaczarowany ołówek” i „Podróże Kapitana Klipera”, a także folie z z zagranicznych produkcji: „Smerfów”, „Wodnika Szuwarka i „Rumcajsa”. Ceny wywoławcze każdej z nich – 1 tysišc zł.

Jest też duży wybór malowanych ilustracji do ksišżek dziecięcych i prasowych tytułów dla najmłodszych „Płomyczka” i „Œwierszczyka” autorstwa m.in. Mirosława Pokory, Jerzego Flisaka, Haliny Zakrzewskiej-Zaleskiej, Krystyny Witkowskiej, Janusza Stannego i Zbigniewa Piotrowskiego.

Sš ponato satyryczne ilustracje prasowe, reprezentowane m.in. przez prace Gwidona Miklaszewskiego, Jacka Fedorowicza, Anny Lipińskiej-Gosławskiej, Andrzeja Czeczota, Sławomira Mrożka.

Przedaukcyjna wystawa „Plansze komiksowe, animacja i ilustracja” w Desa Unicum przy ul. Pięknej 1A czynna do 12 kwietnia; aukcja 12 kwietnia o godz. 19