Polska Design rusza zagranicę

Instytut Adama Mickiewicza promuje polskš kulturę na œwiecie także poprzez upowszechnianie wzornictwa i jego twórców. W najbliższych miesišcach przedstawi kilkanaœcie prezentacji designu i mody zagranicš.

- Program Polska Design to jeden z najważniejszych projektów Instytutu Adama Mickiewicza - mówił podczas poniedziałkowej konferencji Krzysztof Olendzki, dyrektor IAM. - Z jednej strony zależy nam na wystawach historycznych, pokazujšcych, czym jest sztuka designu . Z drugiej - kładziemy większy nacisk, żeby prezentować się na targach i w tych miejscach, gdzie design łšczy się z biznesem. Trzeci element, który jest nowoœciš w naszych działaniach, to bliska współpraca z polskimi projektantami przy innych działaniach niż wystawy design.

Międzynarodowy program prezentacji IAM otworzy 17 kwietnia wystawa „Back to Front. Polish Exhibitions on Show” podczas Targów designu Salone del Mobile w Mediolanie. Pokaz podejmuje problematykę tworzenia tożsamoœci narodowej designu na przykładzie naszych pawilonów narodowych na targach, wystawach gospodarczych i innych œwiatowych pokazach od lat 40. Do 60. XX wieku, którym kształt nadawali wybitni twórcy, m.in. Wojciech Zamecznik, Zofia i Oskar Hansenowie, Iwo Zaniewski.

Kuratorka Katarzyna Jeżowska zapowiada, że będzie to wystawa o wystawach. Złożš się na niš fotografie, szkice, makiety architektoniczne oraz obiekty, m.in. wazony Zbigniewa Horbowego, krzesło Władysława Wołkowskiego, tkaniny zaprojektowane przez Czesławę Konopkównę i Stefanię Milewicz. Ciekawym wštkiem sš nawišzania do tradycji polskiej awangardy. Projekt jest zarazem częœciš międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, powstałego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległoœci

Tydzień Designu w Mediolanie będzie też okazjš do pokazania kolekcji Fossils oraz Earth Stone Wood, stworzonych przez Annę Barę, właœcicielkę marki The Whole Elements. Składajšce się na niš elementy – szafka, stolik, kilim, naczynia ceramiczne, meble modułowe – odwołujš się do natury i jej oddziaływania na człowieka.

25 kwietnia rozpocznš się Międzynarodowe Targi Ksišżki w Abu Dhabi. Polska będzie ich honorowym goœciem. Instytut Adama Mickiewicza wspólnie z Instytutem Ksišżki, Bibliotekš Narodowš i Ambasadš RP otworzš tam wystawę „Mole ksišżkowe: owady w polskiej ilustracji dla dzieci”, która obejmie prezentacje ilustrowanych ksišżek dla dzieci z lat 30.- 80. XX wieku, a także prezentacje interaktywne i warsztaty dla dzieci.

W maju będziemy obecni w Budapeszcie i Bukareszcie . W stolicy Węgier otwarta zostanie w Centrum Architektury FUGA przekrojowa prezentacja polskiego i węgierskiego designu p.t. „Steps Ahead. Design In Poland and Hungary after 2000” (otwarcie 9 maja). A w trakcie Romanian Design Week (18-27 maja) pokażemy wystawę „The ABcs of Polish Design”, opowiadajšca o stu latach polskiego projektowania przez historię stu obiektów. W tym wydarzeniu uczestniczymy po raz pierwszy.

Współczesny pokaz - efektów pracy studentów, uczestniczšcych w warsztatach prowadzonych przez wybitnego polskiego ceramika Marka Cecułę na uczelniach w Polsce, Wielkiej Brytanii i w USA przedstawi nowojorska Pratt Manhattan Gallery. Uczestnicy warsztatów tworzyli kolekcję porcelany Art Food, odwołujš cię do wielokulturowych doœwiadczeń i zdobywajš zawodowe doœwiadczenia w eksperymentalnym Ćmielów Design Studio.

Jesieniš otworzymy pawilon polski podczas II edycji London Design Biennale.

Od ubiegłego roku promujemy także polskš modę za granicš w ramach programu „Wystawiajmy się!” W czerwcu Magda Buczek otworzy swój premierowy projekt „Surplus” w londyńskiej Fundacji Calvert. Towarzyszyć mu będzie performatywny i ekologiczny pokaz mody (ubrania z drugiego obiegu artystka wzbogaci własnymi sentencjami, nawišzujšc do mody lat 80. i 90.). W lipcu podczas Fashion Week Berlin swojš kolekcje zaprezentuje Mariusz Przybylski. Odwiedzimy też Hong Kongu, Tokio i Paryż. Nad Sekwanš pokażemy kolekcję Acephala wiosna/lato 2019 p.t. „Polish Artist Girl”, zainspirowanš wystawš Zofii Stryjeńskiej podczas Międzynarodowej Wystawy Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu w 1925 oraz nawišzujšcym do niej pokazem Pauliny Ołowskiej podczas Biennale w Berlinie w 2008.